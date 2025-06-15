Enger Zeitplan: Sängerin Krümel im RenovierungsstressJetzt ohne Werbung streamen
Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen
Folge 1: Enger Zeitplan: Sängerin Krümel im Renovierungsstress
45 Min.Folge vom 15.06.2025Ab 12
Schlagersängerin Krümel und ihr Mann Dani haben auf Mallorca gleich zwei große Bauvorhaben: Ihr Lokal "Krümels Stadl" soll vergrößert und eine Mitarbeiterwohnung muss saniert werden. Und das alles bis zum großen Saison-Opening. Auf Gran Canaria plant Rainbow Rüdiger unterdessen ein Charityevent in seinem Restaurant, doch ihm fehlt das Personal dafür ...
