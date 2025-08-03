Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen

Kabel EinsStaffel 3Folge 8vom 03.08.2025
Folge 8: Großer Kummer und Sorgen bei den "Waschschwestern"

45 Min.Folge vom 03.08.2025Ab 12

Auf Mallorca kämpfen die Waschschwestern mit Personalmangel. Nancy steht zwischen den Stühlen: Ihr Freund will sie zurück nach Deutschland holen, die Schwestern brauchen sie jedoch dringend vor Ort. Hoffnungsträgerin Marie soll bald zur Probe arbeiten, doch vorher sagt ein männlicher Bewerber spontan zu - und taucht dann nicht auf. Kann Marie wirklich die Rettung sein?

