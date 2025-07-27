Von der Insel zum Festland - Umzug mit HindernissenJetzt kostenlos streamen
Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen
Folge 7: Von der Insel zum Festland - Umzug mit Hindernissen
45 Min.Folge vom 27.07.2025Ab 12
In Alicante fällt Biggi und Wolli die Entscheidung nicht leicht: das neue Haus gefällt ihnen, doch mögliche Schulden und ein Neustart machen ihnen Angst. Zurück auf Mallorca steht Biggis Entschluss fest: sie wollen nach Alicante - und heiraten! Morgens geht es zur Hochzeit nach Bergisch Gladbach, abends direkt zurück, denn am nächsten Tag ist die Schlüsselübergabe von Biggis Laden. Doch: passt alles ins Handgepäck? Und haben sie an alles gedacht?
