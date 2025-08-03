Krümels großer Tag wird zum Albtraum: Opening-Chaos auf Mallorca!Jetzt kostenlos streamen
Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen
Folge 9: Krümels großer Tag wird zum Albtraum: Opening-Chaos auf Mallorca!
45 Min.Folge vom 03.08.2025Ab 12
Schon morgen steigt das große Opening von Schlagerwirtin Krümel und ihrem Ehemann Dani – und nichts läuft nach Plan. Kurz vor Sonnenuntergang muss noch ein komplettes Musikvideo hergezaubert werden. Am Tag des Openings liegen bei Krümel die Nerven blank: Die Technik streikt und nichts funktioniert, wie es soll. Während Ehemann Dani gelassen bleibt, steht Krümel kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Wird sie das Opening in letzter Minute doch noch absagen müssen?
