Freude bei "80-Euro-Waldi": Zweite Doku-Soap-Staffel für "Bares für Rares"-Händler geplant

Walter Lehnertz hat als Urgestein der ZDF-Trödelshow "Bares für Rares" seine eigene Sendung bekommen. Und die war derart erfolgreich beim Publikum, dass jetzt eine weitere Staffel beauftragt wurde.

"80 Euro!", lautet oft sein erstes Gebot, später gern mal "280", "480" oder auch "1.080 Euro". Voilà, so hatte der "Bares für Rares"-Händler Walter Lehnertz ihn weg, seinen Spitznamen "80-Euro-Waldi". Seit Start der Sendung 2013 ist er Teil der ZDF-Trödelshow um Moderator Horst Lichter und feilschte sich mit seinem markanten Eifler Dialekt ("Hochdeutsch kann ich janit") und seinem rheinischen Charme längst in die Herzen der Zuschauer:innen.

Ungeschönte Wirklichkeit Da ist es nur konsequent, dem Händler der ersten Stunde eine eigene Sendung zu widmen. "In der neuen ZDF-Doku-Soap 'Waldis Welt' tauchen die Zuschauerinnen und Zuschauer in das facettenreiche Leben von Walter Lehnertz", heißt es in der Pressemitteilung zur sechsteiligen Reihe. Am Ostersonntag, 20. April, um 14:10 Uhr ist sie im ZDF sowie parallel im kostenlosen Livestream des Senders auf Joyn gestartet und lief danach wöchentlich immer sonntags. Zuschauer:innen der Show werden Walter Lehnertz noch besser kennenlernen - einen anderen Waldi als sonst bekommen sie allerdings eher nicht zu Gesicht. Denn von dem in der Sendung unterscheide den privaten Walter Lehnertz "gar nichts", betont er im ZDF-Interview. "Ich bin, wie ich bin - vor und hinter der Kamera. Das ist der Vorteil, wenn man sich nicht verstellen muss: Es bleibt immer easy." Gestellt oder geschönt werde nichts: "Wenn mal was in die Hose geht, dann gehört das dazu."

Waldi: "Bei mir ist immer was los" Die erste Staffel spielt überwiegend auf Waldis Antikhof in der Eifel. Dieses Zuhause bedeute für ihn Freiheit, so der Händler, der in seiner Freizeit auch künstlerisch aktiv ist: Im eigenen Atelier malt er Bilder und modelliert übergroße Kunstwerke. Auch hier bekommen seine Fans einen spannenden Einblick. Ursprünglich habe er mal von einer eigenen Angelsendung geträumt, verrät der 58-Jährige. "Waldis Welt" sei ihm aber sogar noch lieber: "Es ist gigantisch! Die Leute sehen endlich, wie viel Arbeit eigentlich um mich herum passiert. Klar, es ist anstrengend, aber ich liebe es! Viel Zeit, viel Herzblut - ob bei 'Bares für Rares', bei der Doku oder in meinem Alltag - bei mir ist immer was los."

Zweite Staffel offiziell bestätigt Nun steht fest: Die Doku geht in die zweite Staffel! Und nicht nur das: Die Fans müssen sich noch nicht einmal mehr lange gedulden. Der Erfolg war mit einem starken Marktanteil von 12,9 Prozent und über 1,2 Millionen Zuschauer:innen so deutlich, dass das ZDF nun nachlegt: Sechs neue Episoden wurden angekündigt. Die Fans dürfen sich also auf eine noch persönlichere, noch lebendigere Reise durch Waldis Alltag freuen. In gewohnt bodenständiger Manier nimmt er sein Publikum erneut mit in seine Welt. Dabei steht sein legendäres Sommerfest im Mittelpunkt, das er zum zehnjährigen Jubiläum größer denn je aufzieht: mit eigener Bühne, einer spektakulären Versteigerung und einem überraschenden emotionalen Hochzeitsantrag. Gleichzeitig zeigt die neue Staffel, dass Waldi ein Mann ist, der nie stillsteht: Ob beim Twitch-Stream, beim Feilschen oder beim Feiern - die Zuschauer:innen erleben ihn so unmittelbar wie selten zuvor. Neben all dem erfüllt er sich zudem einen lange gehegten Traum und baut seine eigene Galerie. Und weil bei Waldi nichts dem Zufall überlassen wird, packt man rund um sein Sommerfest kräftig an: Auffahrt, Parkplatz und sogar das Klohäuschen bekommen einen neuen Anstrich, damit am großen Tag wirklich alles glänzt. Die neuen Folgen laufen ab Sonntag, 9. November, um 14 Uhr im ZDF oder im kostenlosen Livestream auf Joyn.