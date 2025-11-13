Zoff zwischen den Reality-Faces
"Eine billige Klamotte": "Die Abrechnung"-Star Stefan Kleiser teilt gegen Sam Dylan aus
Aktualisiert:
Stefan Kleiser und Sam Dylan sind bei "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" zwar nicht in einem Team, aber geraten trotzdem aneinander. Sam macht Stefan dafür verantwortlich, dass die Freundschaft zu seiner früheren BFF Theresia Fischer zerbrach.
Die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Teilnehmerin Theresia Fischer war nach ihrer gemeinsamen Teilnahme bei der Reality-Show "Sommerhaus der Stars" eng mit Reality-Ikone Sam Dylan befreundet. Heute herrscht Funkstille zwischen den beiden. Für Sam Dylan ist klar, wer verantwortlich für das Freundschafts-Aus ist. Bei der Premiere von "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" erhebt Dylan schwere Vorwürfe gegen Theresias Partner Stefan Kleiser. In der neuen Reality-Show treffen Sam und Stefan, die sich ebenfalls aus dem Sommerhaus kennen, aufeinander.
"Der Sam ist für mich einfach eine billige Klamotte"
Gegenüber dem Online-Magazin "Promiflash" stellt der ehemalige Zahnarzt Stefan Kleiser das Verhalten seines Konkurrenten als "einfach billig" dar. Reality-Star und Entertainer Sam Dylan würde sich mit allen anfreunden, von denen er profitieren könne. Demnach habe zwischen ihm und Kleisers Partnerin Theresia nie eine echte Freundschaft existiert.
Zündstoff bei "Die Abrechnung"
In der ersten Folge der neuen Reality-Show erfahren Stefan und Sam das erste Mal von der Teilnahme des jeweils anderen. Ihre Reaktion ist demnach alles andere als erfreut.
Guck mal, der Sugar-Daddy ist auch schon da!
Während Sam kaum fassen kann, mit wem er es in diesem Format aushalten muss, kontert auch Stefan: "Schade, dass du nicht mal die Energie hast, mich anzuschauen".
Wie Sam Dylan darauf reagiert, und wie krass es zwischen den beiden krachen wird siehst du bei "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" auf Joyn. Werden sie sich auch in Folge 2 wieder in die Haare kriegen?
"Die Abrechnung - Der Promi-Showdown"
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
