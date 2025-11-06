Nach Sommerhaus-Krach "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" - mehr Beef oder endlich Frieden? Umut Tekin und Stefan Kleiser in einem Team Aktualisiert: Vor 28 Minuten von Julian Bachmann Werden Sie sich zusammenraufen können? Bild: Joyn/Christoph Köstlin

Nach ihrem explosiven Sommerhaus-Beef treffen Umut Tekin und Stefan Kleiser erneut aufeinander. Doch diesmal nicht als Konkurrenten, sondern als Teampartner. In "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" müssen die zwei Reality-Promis als Duo funktionieren. Warum das schwer zu glauben ist, erfährst du hier.

Zusammenreißen und zusammenhalten In der neuen Reality-Show "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" ist Teamarbeit gefragt. Insgesamt treten acht Reality-Duos zu verschiedenen Challenges an und kämpfen um das Preisgeld von bis zu 50.000 Euro. Doch eine Sache haben alle Teams gemeinsam: Sie bestehen aus Promis, die in der Vergangenheit heftigen Zoff hatten. Wem gelingt es zu Verzeihen und einander schätzen zu lernen?

Youtuber Ramon Wagner enthüllt nächstes Duo Umut Tekin und Stefan Kleiser Auf Instagram kündigt es ein Reel von Ramon Wagner bereits an: Umut und Stefan müssen beweisen, dass sie nicht nur streiten können, sondern auch gemeinsame Sachen machen können.

Auf die Frage, was die Zuschauer erwartet, erklärt Stefan dem Youtuber: "Er hat so einen komischen Männlichkeits-Typus, was er glaubt: So ist ein richtiger Mann! Da bin ich wahrscheinlich der Anti-Mann dagegen." Umut erklärt, dass er kurz vor den Dreharbeiten erfahren hat, dass Emma ihn während ihrer Zeit bei "The Power" mit Serkan Yavuz betrogen hatte. Die ganzen Interviews gibt es auf dem Youtube-Kanal von Ramon Wagner.

Rückblick: Darum zoffen sich Stefan Kleiser und Umut Tekin Wie bei so vielen Reality-Promis entstand auch der Streit zwischen Stefan und Umut im "Sommerhaus der Stars". Dort gerieten die beiden aneinander, als Stefan in einer Diskussion mit Tessa Bergmeier etwas zu direkt wurde. Zumindest aus Umuts Sicht. Der reagierte schnell, obwohl er nichts mit der Sache zu tun hatte und stellte sich lautstark vor die Model-Kollegin. Sein Vorwurf:

Stefan hat sich vor Tessa aufgebaut, während sie saß – sehr unangemessen für einen Mann, der eigentlich für uns eine Vorbildfunktion haben sollte. Umut erklärt sein Verhalten im „Sommerhaus der Stars“

Was später folgte, war ein hitziges Wortgefecht. Nach der Show ging der Zoff auf Social Media in die zweite Runde.

Der einzige Fehler ist Stefan, der für sein Alter eine Vorbild-Funktion sein sollte. […] Sein Ego wurde wohl hart angekratzt. kommentiert Umut Tekin auf Instagram zu dem Vorfall

Das Vertrauen zwischen den beiden dürfte damit wohl eher auf wackeligen Beinen stehen. Keine gute Voraussetzung, um in "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" als Team zu performen. Gelingt es den beiden dennoch Streit beiseitezulegen?

Umut Tekin: Vom Fremdgeh-Skandal zum Reality-Star Umut Tekin hat sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Dauerbrenner im deutschen Reality-TV entwickelt. Dabei ist er noch gar nicht so lange dabei. Der gebürtige Ravensburger, machte erstmals bei "Die Bachelorette" 2022 auf sich aufmerksam. Auch wenn ihm die Rose erstmal verwehrt blieb, gab er nicht auf. Ganz nach dem Motto: "Neues Spiel, neues Glück" ging es für ihn nur kurze Zeit später zu "Bachelor in Paradise", wo er Jana-Maria Herz kennen und lieben lernte. Zumindest vorübergehend. Denn die Beziehung zerbrach, als Umut 2023 bei "Temptation Island VIP" mit Verführerinnen Emma Fernlund die Show verließ. Doch auch diese Beziehung hielt nicht lange an. Zwar traten die beiden zusammen ins "Sommerhaus der Stars" ein, gingen nach mehreren hitzigen Diskussionen aber später getrennte Wege. Im selben Jahr nahm der mittlerweile 28-Jährige an der Reality-Show "Good Luck Guys" teil.

Nun wartet auf Umut die nächste Herausforderung. Doch die hat mit Nächstenliebe zu tun. Ob er diese seinem verfeindeten Teampartner Stefan Kleiser entgegenbringen kann?

Stefan Kleiser: Als Zahnarzt ins Reality-TV Ganz so viel Erfahrung hat Stefan Kleiser im Reality-TV noch nicht gesammelt. Für Schlagzeilen sorgte er dennoch. Zusammen mit seiner Partnerin Theresia Fischer trat er vergangenes Jahr ins "Sommerhaus der Stars" vor die Kamera und lernte schnell, wie es im Reality-TV zur Sache geht. TV-Luft hat der 59-Jährige aber schon vorher geschnuppert. In der Vox-Doku "Wo die Liebe hinfällt" gewährte er mit seiner 26-Jahre jüngeren Partnerin intime Einblicke in ihre Beziehung.

Privat führt Stefan seit Jahren seine eigene Zahnarztpraxis erfolgreich. Auf Instagram zeigt er sich eher zurückhaltend, teilt aber hin und wieder TV-Ausschnitte oder gemeinsame Bilder mit Theresia. Jetzt wagt er den nächsten Schritt ins Rampenlicht. Nur diesmal nicht als Paar mit Theresia, sondern im Duo mit seinem Rivalen Umut Tekin. Eine wirklich spannende Kombination. "Die Abrechnung - der Promi-Showdown". Fünf Folgen, ab Donnerstag, 6. November, 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.