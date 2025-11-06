Partynacht mit Fußballstar Verena Kerth bei "Die Abrechnung": Was lief damals zwischen der Ex von Oliver Kahn und Ronaldo? Aktualisiert: Vor 3 Stunden Promi Big Brother Heiße Oben-ohne-Party mit Cristiano Ronaldo: So wild feiert Verena Kerth! Videoclip • 01:52 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Was lief zwischen Verena Kerth und dem Weltfußballer? Vor gut einem Jahr sprach die aktuelle Kandidatin bei "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" über eine heiße Partynacht mit der portugiesischen Fußball-Legende Cristiano Ronaldo.

Verena Kerth spricht über heiße Partynacht auf Ibiza In dem neuen ProSieben-Format "Die Abrechnung" werden prominente Rivalen miteinander konfrontiert und dazu gezwungen, als Team zusammenzuarbeiten. Auch Verena Kerth gehört zur Besetzung der neuen Sendung. Vor gut einem Jahr sprach sie in einem anderen Realiyt-TV-Format über eine Party-Nacht mit einem Fußball-Superstar. Mit Fußball-Stars kennt Verena Kerth sich aus. Die Beziehung zwischen Verena Kerth und Oliver Kahn bescherte ihr Anfang 2003 den Promi-Status. Sie lernte den damaligen Nationaltorwart und FC-Bayern-Keeper in der Münchner Nobel-Disco P1 kennen und lieben. Ein paar Jahre später ging sie nach eigenem Bekunden mit einer noch größeren Fußball-Legende auf Tuchfühlung. Im Container spricht sie nun über eine heiße Partynacht mit Cristiano Ronaldo in einem Club auf Ibiza. "Sein Security wollte, dass meine Freundin und ich mit in seine Villa kommen. Er hatte dann einen Zweihunderteuroschein, auf dem sollte ich meine Nummer schreiben. Habe ich nicht gemacht und gesagt, ich gehe jetzt ins Pacha."

Meine Freundin meinte, er hat nur mit mir gesprochen, weil im 'Lio' das perfekte Licht war und ich so gut ausgesehen habe wie noch nie. Deshalb hat er mich angesprochen. Verena Kerth

Offenbar war Ronaldo derart interessiert an Verena, dass er sie und ihre Freundin in den Club begleitete. "Wir haben dann ein Foto gemacht, ich habe das gepostet und danach dachte jeder, ich wäre mit ihm im Urlaub."

Schnappschuss mit Folgen Besagtes Foto mit dem frischgebackenen Europameister zeigte die beiden Arm in Arm. Verena Kerth teilte den Schnappschuss im Juli 2016 umgehend in den sozialen Netzwerken. "Stehen mir Fußballer überhaupt noch?", kommentierte sie das Bild damals, was natürlich eine Anspielung auf ihre Zeit als Spielerfrau an der Seite von "Titan" Kahn war.

Verena und Ronaldo in den Schlagzeilen Die Schlagzeilen der großen People- und Boulevardseiten folgten prompt: "Verena Kerth: Was läuft da mit Cristiano Ronaldo?", oder: "Oliver Kahns Ex: "Was macht Verena Kerth an der Seite von Cristiano Ronaldo?". Bei "Promi Big Brother" verrät Verena auch die Umstände des Fotos. "Im Pacha waren dann alle Spieler von Real, die haben ihn abgefüllt und er hat dann oberkörperfrei im VIP-Bereich getanzt." Wirklich nüchtern wirkt Ronaldo auf dem gemeinsamen Bild tatsächlich nicht. Das Spiegelbild hinter den beiden wirkt eher so, als würde sie Ronaldo stützen. Lief an diesem Abend etwa noch mehr mit Ronaldo? Darüber schweigt Verena Kerth im Container bisher.

