Joyn-Talk: "Rosenheim-Cops"-Star Karin Thaler emotional über Marisa Burgers Serien-Ausstieg

von Anna-Maria Hock

Sie spielen zwei der Hauptrollen bei den "Rosenheim-Cops": Karin Thaler verkörpert Marie Hofer und Marisa Burger spielt die Rolle der Miriam Stockl.

Als Marisa Burger im März 2025 ankündigte, die "Rosenheim-Cops" nach 25 Jahren zu verlassen, war das für viele Fans ein großer Schock. Auch ihren Co-Stars fällt der Abschied schwer, wie Karin Thaler im exklusiven Joyn-Interview deutlich macht.

"Ich werde weinen"

Der Abschied naht. Am 17. Oktober 2025 fällt die letzte Klappe für Marisa Burger alias Miriam Stockl. Karin Thaler, die in der Serie die Rolle der Marie Hofer spielt, arbeitet schon seit Jahren mit ihr zusammen. Wie schwer ihr Ausstieg für sie ist, erklärt sie im Joyn-Interview: "Mit Marisa macht einfach alles Spaß - sie sprüht nur so vor Lebensfreude."

Schon seit Beginn ihrer Zeit bei der Serie haben die beiden eine ganz besondere Bindung zueinander. "Wir sind wirklich zusammengewachsen. Ich glaube, das spüren auch die Zuschauer - diese besondere Energie zwischen uns", schwärmt Karin Thaler. Im Interview sagt sie:

Wir haben sogar unsere letzte Szene gemeinsam am letzten Drehtag - das wird sicher tränenreich.

Karin Thaler, 2025

Das ist für Marisa Burgers Abschied geplant

Nach Marisas letztem Drehtag sei ein Abschlussfest geplant, bei dem die Schauspielerin gebührend verabschiedet werden soll. "Wir zwei sind schließlich die größten Tanzmäuse am Set! Bis dahin genieße ich einfach jeden Moment, den wir noch zusammendrehen dürfen", meint die 60-Jährige abschließend.

