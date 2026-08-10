Finanzielle Probleme Falsche Steuerberatung? "Dschungel Divas"-Star Bellydah muss fünfstelligen Betrag nachzahlen Veröffentlicht: 10.08.2026 • 13:38 Uhr von C3 Newsroom "Dschungel Divas"-Star Bellydah berichtet von ihren finanziellen Problemen. Bild: Joyn

Eine falsche steuerliche Beratung hat Reality-Star Bellydah teuer zu stehen gekommen. Die selbständige Schweizerin musste nach eigenen Angaben einen hohen fünfstelligen Betrag für Steuern und AHV-Beiträge nachzahlen. Inzwischen hat sie den grössten Teil der offenen Forderungen beglichen - auch dank ihrer Teilnahme an einer neuen Reality-Show.

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Für Selbständige können Fehler bei Steuern und Sozialabgaben schnell teuer werden. Das musste auch Reality-TV-Star Bellydah erfahren. Die 35-Jährige spricht offen darüber, dass sie mit erheblichen Nachforderungen konfrontiert wurde. In der Sendung "Dschungel Divas – Luxus hat seinen Preis" hat Bellydah zunächst angedeutet, derzeit finanziell stärker belastet zu sein. Von Schulden wolle sie allerdings nicht sprechen. Vielmehr hätten hohe Nachzahlungen dazu geführt, dass zeitweise mehrere Rechnungen gleichzeitig offen gewesen seien.

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Steuern kommen Bellydah teuer zu stehen Der Grund dafür liegt laut Bellydah nicht in einem verschwenderischen Umgang mit Geld. Sie macht vielmehr eine fehlerhafte Beratung verantwortlich. "Ich bin selbständig und wurde von einem Steuerberater falsch beraten", erklärte sie gegenüber "Blick". In der Folge habe sie einen Betrag im hohen fünfstelligen Bereich nachzahlen müssen – unter anderem für Steuern und Beiträge an die AHV.

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Pleite? Bellydah streitet Geldprobleme ab Gerade für Selbständige können unerwartete Forderungen von Steuerbehörden und Sozialversicherungen zum Problem werden: Anders als bei Angestellten werden zahlreiche Abgaben nicht automatisch vom monatlichen Lohn abgezogen. Wer seine finanziellen Verpflichtungen falsch einschätzt oder sich auf unzutreffende Berechnungen verlässt, kann deshalb später mit hohen Rechnungen konfrontiert werden. Bei Bellydah summierten sich die Forderungen nach eigenen Angaben auf einen hohen fünfstelligen Betrag. Die Zahlungen seien entsprechend schmerzhaft gewesen. Finanziell am Boden sei sie deswegen jedoch nicht. Die Reality-Darstellerin betont gegenüber "Blick", dass sie weiterhin über Geld verfüge und sich beispielsweise Ferien leisten könne. Nur wenige offene Beträge seien noch übrig. Diese könne sie über Ratenzahlungen begleichen.

Die erste Folge "Dschungel Divas" hier ansehen: Ganze Folge Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis Das Diven-Desaster: Unfreiwillig im Dschungel Verfügbar auf Joyn Folge vom 03.08.2026 • 49 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

"Dschungel Divas": Für Bellydah ein grosser finanzieller Vorteil Eine wichtige finanzielle Hilfe war offenbar Bellydahs Teilnahme an "Dschungel Divas – Luxus hat seinen Preis". Einen grossen Teil ihrer offenen Rechnungen habe sie mit der Gage aus der Produktion bezahlt. Für die Sendung zog Bellydah gemeinsam mit neun weiteren Reality-TV-Darstellerinnen für 13 Tage in den kolumbianischen Dschungel. Dort mussten die Kandidatinnen auf zahlreiche Annehmlichkeiten verzichten. Geschlafen wurde in Hängematten, geduscht mit Regenwasser, gegessen wurde einfache Kost. Zusätzlichen Luxus konnten sich die Teilnehmerinnen zwar erkaufen – allerdings wurde jeder dafür ausgegebene Betrag von der maximal möglichen Gewinnsumme von 200'000 Euro abgezogen. Für Bellydah wurde die Produktion damit nicht nur körperlich, sondern indirekt auch finanziell zu einer besonderen Erfahrung! Die Schweizerin ist schliesslich aus verschiedenen Reality-Formaten bekannt und bezeichnet sich selbst als alles andere als Camping-Fan. Im Dschungel sei ihr erst bewusst geworden, wie sehr sie gewisse Annehmlichkeiten des Alltags schätze. Trotzdem bewertet Bellydah die Teilnahme rückblickend nicht nur negativ. Neben schwierigen Momenten habe es auch lustige Erlebnisse gegeben. Zudem erfüllte sie sich mit der Reise nach Kolumbien zumindest teilweise einen lang gehegten Wunsch – auch wenn sie sich ihren Aufenthalt dort ursprünglich wohl komfortabler vorgestellt hatte.

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