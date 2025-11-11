Die besten Cameos Diese berühmten Stars waren Gast bei "Hausmeister Krause" Aktualisiert: Vor 33 Minuten von Annalena Graudenz Comedian Bülent Ceylan war mit Janine Kunze, Axel Stein, Irene Schwarz und Tom Gerhardt in "Hausmeister Krause - Ordnung muss sein" zu sehen - ebenso wie Schauspielerin Judith Hoersch (v.l.). Bild: IMAGO / Future Image / picture alliance / Sammlung Richter / IMAGO / Michel Kaers

In acht Staffeln hat sich "Hausmeister Krause - Ordnung muss sein" zur absoluten Kult-Sitcom entwickelt. Neben Hauptdarsteller Tom Gerhardt als pedantischem Krause gaben sich zahlreiche prominente Gäste die Ehre - von Schauspielgrößen bis zu beliebten Entertainer:innen.

Als 1999 der Startschuss für "Hausmeister Krause" fiel, ahnte niemand, dass mit der Parodie auf das deutsche Spießbürgertum eine Ikone der Unterhaltung geschaffen wurde. Rund elf Jahre lang begeisterte die Serie ihre Fans mit skurrilen Geschichten rund um das Leben der Familie Krause in einer Kölner Hausmeisterwohnung. Neben dem festen Ensemble aus Tom Gerhardt (Hausmeister Krause), Irene Schwarz (Lisbeth Krause), Janine Kunze (Carmen Krause) und Axel Stein (Tommie Krause) überraschte die Sitcom immer wieder auch mit Gastauftritten bekannter Fernsehgrößen.

Diese Gast-Stars waren bei "Hausmeister Krause" zu sehen

Arzu Bazman Die gebürtige Berlinerin gehörte über mehrere Staffeln zu den Nebenfiguren, war allerdings nur ab und an zu sehen. Sie spielt Tommies Freundin und sorgt aufgrund ihrer türkischen Herkunft für Tumult in der Familie. Denn Dieter und Lissie können sich nur schwer von ihren Vorurteilen trennen. Heute kennt man Arzu Bazman vor allem in ihrer Rolle als Pflegedienst-Leiterin Arzu Ritter in der ARD-Serie "In aller Freundschaft".

Ralf Richter Bekannt aus "Ein Fall für Zwei", "Die Rosenheim-Cops" oder verschiedenen "Tatort"-Folgen hatte Ralf Richter auch einen Auftritt in Episode 9 von "Hausmeister Krause". Dort spielte er einen Polizisten - passend zu seinen oft charakterstarken, rauen Figuren.

Martin Semmelrogge Auch Semmelrogge ist bekannt für Rollen mit Ecken und Kanten und zählt zu den Größen im deutschen TV-Geschäft. Seinen Durchbruch feierte er mit dem legendären Film "Das Boot". Der Schauspieler war aber auch in Produktionen wie Steven Spielbergs "Schindlers Liste" sowie verschiedenen "Tatort"- und "SOKO"-Folgen zu sehen. In "Hausmeister Krause" bleibt er seinen oft zwielichtigen Rollen treu und verkörpert in Folge 17 einen als "Lotto-Mann" betitelten Betrüger.

Andreas Borcherding Er war ein Teil von Filmen wie der "Die unendliche Geschichte" und "Der Baader Meinhof Komplex", aber auch von Serien wie "Sturm der Liebe" oder "In aller Freundschaft". Andreas Borcherding feierte sein "Hausmeister Krause"-Debüt in der 9. Episode der ersten Staffel gefeiert - genau wie Ralf Richter. Er spielt den skrupellosen Haupteigentümer der Wohnhausanlage, Ralf Fritsch.

Judith Hoersch Als Evelyn, Tochter von Serienfigur Ralf Fritsch, ist Judith Hoesch kurz ebenfalls ein Teil von "Hausmeister Krause". Eine verzogene Göre, das Ein und Alles ihres Vaters. Außerhalb der Sitcom war Hoesch viele Male im Kino zu sehen, etwa in "Das letzte Mahl" oder "Freak City". Auch Serien und Fernsehfilmen wie "Mein Leben und ich", "Bodycheck - Mit dem Herz durch die Wand" oder "Lena Lorenz" zählen zu ihrer Filmografie.

Willi Herren Auch der 2021 verstorbene Willi Herren taucht in der Sitcom auf, als krimineller Freund von Carmen, der gerade Freigang hat. Herren hat bis kurz vor seinem Tod vor allem als Sänger auf Bühnen gestanden, vorher viele Jahre auch als Schauspieler vor der Kamera. Der gebürtige Kölner hat unter anderem in der "Lindenstraße" eine tragende Rolle übernommen, aber auch in Serien wie "Hallo Robbie", "Das Amt", "SOKO Köln" oder "Verbotene Liebe" mitgespielt. Er war zudem regelmäßig Gast in Shows wie "Promi Big Brother", "Genial daneben" oder "Promis unter Palmen".

Bülent Ceylan Aber nicht nur Schauspieler:innen hatten ihre Scheinwerfer-Momente als Gast-Stars in "Hausmeister Krause". Auch Komiker Bülent Ceylan durfte sein schauspielerisches Talent unter Beweis stellen. In den Folgen 52, 56 und 57 ist er als Mustafa zu sehen, der Krauses Tochter Carmen schöne Augen macht - sehr zum Missfallen ihres Vaters. Neben seiner eigenen Comedy-Show ist Ceylan ein gern gesehener Gast in TV-Formaten wie "Schlag den Star", "Genial daneben", "Buchstaben Battle" oder "ZDF Comedy Sommer".

