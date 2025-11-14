Bedingungslose Liebe Erstes Jahr als Pflegemama: "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kinga ist im Mutterglück Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Nicholas V. Kinga strahlt an ihrem großen Tag. Doch wie sieht ihr Leben heute aus? Bild: SAT.1 / Christoph Assmann

Kinga teilt einen emotionalen Einblick in ihr erstes Jahr als Pflegemutter. Sie spricht offen über Herausforderungen, Glücks-Momente und die bedingungslose Liebe zu ihrem Kind.

+++ Update, 12. November 2025 +++

Kinga blickt auf ein Jahr als Pflegemutter zurück 2024 hat sich "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmerin Kinga aus Staffel 9 entschieden, ein Pflegekind bei sich aufzunehmen. Am Internationalen Kindertag teilte sie auf Instagram ein emotionales Update. Ihr "kleiner Löwe", wie sie den Jungen liebevoll nennt, zog im Mai 2024 bei ihr ein. Für Kinga war es, wie sie schreibt, "Liebe auf den ersten Blick". Seitdem hat sich das Leben der alleinerziehenden Pflegemutter komplett verändert. Hinter ihr liegt ein Jahr voller intensiver Erfahrungen - mit Momenten, die sie und ihren Pflegesohn untrennbar verbunden haben.

Herausforderungen im Alltag Kinga spricht in ihrem Beitrag auch offen über die Herausforderungen, die das Leben als alleinerziehende Pflegemutter mit sich bringt. Der Alltag sei oft fordernd, und es habe Momente gegeben, in denen sie an ihren Mutter-Qualitäten gezweifelt habe. "Manchmal ist die Zündschnur ganz kurz, ganz oft hilft tiefes Durchatmen", schreibt sie ehrlich. Schlaflose Nächte und Momente der Erschöpfung gehören für sie dazu. Trotz der Schwierigkeiten empfindet Kinga die Beziehung zu ihrem Pflegekind als unglaublich bereichernd. Besonders rührend beschreibt sie die Ähnlichkeiten zwischen sich und ihrem Sohn: "Ich habe diesen Schatz nicht neun Monate unter meinem Herzen getragen, aber ich wundere mich manchmal und muss auch schmunzeln, wie ähnlich er mir doch ist - vor allem was Fröhlichkeit, Offenheit, Willenskraft oder Ungeduld angeht."

Kinga ist dankbar für ihren kleinen "Frechdachs" Für Kinga ist die Liebe ihres Sohnes die schönste Belohnung: "Den kleinen Mann glücklich zu sehen, ist die schönste Belohnung und Anerkennung für den Mama-Job." Die Umarmungen, das Lachen und die kleinen Momente des Glücks bestätigen sie immer wieder in ihrer Entscheidung. Zum Abschluss ihres Posts betont Kinga, wie dankbar sie für diese Erfahrung ist. Trotz der Herausforderungen würde sie sich jederzeit wieder für ihren kleinen "Frechdachs" entscheiden.

Kinga erhält zahlreiche Glückwünsche aus der "Hochzeit auf den ersten Blick"-Bubble Unter ihrem emotionalen Post wird Kinga von Lob und Glückwünschen überhäuft. Unter den Gratulant:innen befinden sich auch zahlreiche bekannte Gesichter aus "Hochzeit auf den ersten Blick". Emma, Teilnehmerin der 11. Staffel, schreibt: Eine ganz besondere Geschichte! Schön, dass es Menschen wie dich gibt, die diesen Schritt gehen." Auch Kingas "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kolleginnen aus Staffel 9 Nadine, Michaela und Jaqueline freuen sich mit: "Wie schön. Vergiss niemals, wie stark du bist", kommentiert etwa Jaqueline. Aber auch Matching-Expertin Dr. Sandra Bank reiht sich ein: "Von Mama zu Mama weiß ich, wie anstrengend es sein kann - und auch wie wunderschön. Viel Liebe von mir!"

+++ Ursprüngliche Meldung +++ Lange war es ruhig um Kinga, die durch die 9. Staffel "Hochzeit auf den ersten Blick" bekannt wurde. Nach der Trennung von Morten zog sie sich etwas aus der Öffentlichkeit zurück. Doch nun meldete sie sich mit freudigen Neuigkeiten bei ihren Fans zurück: Kinga ist Mutter geworden.

Jeder von uns hatte ein Leben vor 'Hochzeit auf den ersten Blick' und dieses Leben geht auch weiter. […] Es gab einige berufliche Veränderungen, aber auch im Privaten hat sich einiges getan. Vor einiger Zeit bin ich Mama geworden. Kinga

Kinga: "Ich bin eine Pflegemama geworden" Bei Kingas Nachwuchs handelt es sich allerdings nicht um ihr leibliches Kind: "Um alle Gerüchte aus der Welt zu schaffen - da ich schon darauf angesprochen wurde -, ist es weder ein gemeinsames Kind mit Ex-Partner Morten, noch gab es einen anderen Mann in meinem Leben - ich bin eine Pfegemama geworden", stellte die Sacharbeiterin aus Salzgitter direkt unmissverständlich klar.

Die Nachricht über Kingas neue Rolle als Pflegemutter wird von ihren Follower:innen und auch von Ex-Mann Morten positiv aufgenommen. Letzterer kommentierte unter dem Post: "Ihr beide werdet es schaffen, liebe Kinga. Du bist eine tolle Mutter, und der Kleine wird es gut bei dir haben." Aber auch weitere ehemalige Teilnehmer:innen von "Hochzeit auf den ersten Blick" freuen sich mit Kinga. "Es ist so schön zu sehen, wie du in deiner Rolle als Mama total aufblühst", schrieb etwa Kai, Kandidat aus Staffel 10.

Kinga hat ihr "passendes Puzzle-Teilchen gefunden" Kingas Fokus liegt nun vollständig auf ihrem "kleinen Wunder", wie sie das Kind liebevoll nennt, sie genieße jeden Tag mit ihm. "Ich bin glücklich und dankbar, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Endlich habe ich mein passendes Puzzle-Teilchen gefunden", schloss Kinga ihren emotionalen Post. Kinga und Morten nahmen an der 9. Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick", wo sie im Zuge des Sozialexperiments von einem Expert:innen-Team als geeignete Partner:innen ausgewählt wurden, teil. Allerdings traten bereits während der Flitterwochen erste Probleme auf, was schließlich zur Trennung des Paares Ende 2022 führte.

