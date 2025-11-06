Langzeit-Rolle als Kris Freiberg Marc Barthel zieht Bilanz: Wird er die ZDF-Serie "Notruf Hafenkante" verlassen? Aktualisiert: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Marc Barthel ermittelt bei "Notruf Hafenkante" als Polizist Kris Freiberg gemeinsam mit Kollegin Isa (Lilli Hollunder). Bild: ZDF und Marius von Felbert

Sechs Jahre "Notruf Hafenkante" und (k)ein Ende in Sicht? Marc Barthel verriet jetzt, wie sich die Arbeit am Set anfühlt, wie die Serie sein Leben geprägt hat und wie es künftig weitergehen wird.

Seit 2019 schlüpft Marc Barthel für die beliebte ZDF-Blaulicht-Serie "Notruf Hafenkante" regelmäßig in die Polizistenuniform. Gemeinsam mit den Ärzt:innen des Elbkrankenhauses sorgt er als Kris Freiberg im PK 21 ganz nach dem Vorbild der tatsächlich bestehenden Davidwache zuverlässig für Recht und Ordnung in der Hansestadt. Die Serie ist so erfolgreich, dass es mittlerweile sogar ein Buch und einen Podcast dazu gibt. Auch das Leben von Marc Barthel hat "Notruf Hafenkante" geprägt, und zwar weit über den Drehalltag hinaus. Wie sehr,, verriet er jetzt dem Online -Magazin "moin.de".

Job mit Langzeitwirkung "Ich glaube, ich bin erwachsen geworden mit der Serie", blickt der Schauspieler zurück. In den sechs Jahren Dreharbeiten für die ZDF-Serie wurde er Ehemann, zweifacher Vater, habe viel dazugelernt und dabei nicht nur privat, sondern auch am Set so einiges erlebt.

Mehr als nur Kolleg:innen Die Dreharbeiten hätten auch die "Notruf Hafenkante"-Darsteller:innen sehr zusammengeschweißt. "Ich habe eine tolle zweite Familie mit der 'Hafenkante' dazubekommen", beschrieb Barthel seine Arbeit mit dem Team. Zwar sehe man sich nicht an jedem drehfreien Tag, "aber mit Raúl Richter oder Lilli Hollunder bin ich auch mal privat unterwegs."

Gedanken ans Aufhören? So anstrengend die Dreharbeiten zum Teil auch sind und ihn abends erschöpft aufs Sofa sinken lassen, an ein Ende seiner Rolle denkt der beliebte Schauspieler nicht. "Ich freue mich dann auch im nächsten Jahr wieder da zu sein und neue spannende Drehbücher in der Hand zu halten", so Barthel. Seine Fans können sich also noch auf viele neue Fälle mit ihm als Ermittler bei "Notruf Hafenkante" freuen.