Als Ben Berger in der Serie "Rote Rosen" erlebte Hakim-Michael Meziani schon die ein oder andere Trennung. Privat ist er jedoch seit über 20 Jahren mit seiner Herzensdame liiert. Und das ist die Frau an seiner Seite!

Hakim-Michael Mezianis Herz gehört Ehefrau Anja und Sohn Mika

Hakim-Michael Meziani ist aus der deutschen Soap-Landschaft schon seit fast 30 Jahren nicht wegzudenken. So spielte er in den Daily Soaps "Verbotene Liebe" (1997-1998), "Marienhof" (2004-2008) und "Rote Rosen" (2011-2025) mit. Nicht nur dem Serien-Business blieb der "Rote Rosen"-Star jahrelang treu. Seit Anfang der Zweitausender ist er mit Ehefrau Anja Meziani (49) liiert. Während Anja Hollands, so ihr Mädchenname, früher als Model und Playmate gearbeitet hat, kümmerte sie sich in den letzten Jahren hauptsächlich um die gemeinsamen Hunde und Sohn Mika (17).

Der sei "sein bester Kumpel", verriet Hakim-Michael Meziani 2023 in einem Interview mit der Deutschen Presseagentur (dpa). Er sei selbst ohne Vater aufgewachsen und habe deshalb nicht gewusst, wie man als Vater sein müsse. "Ich versuche für meinen Sohn immer ein Vater zu sein, wie ich ihn mir immer gewünscht hätte und nie hatte." Den nötigen Respekt auch bei schwierigen Themen oder Streitereien zu behalten, falle ihm deshalb leicht, weil er eine Vater-Sohn-Beziehung auf Augenhöhe wolle. Mika solle immer das Gefühl haben, über alles sprechen zu können.