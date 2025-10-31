Foodies aufgepasst! René Schudel: Direkt aus dem Leben mit Herz und Feuer Aktualisiert: 11.04.2025 • 17:03 Uhr Bild: ProSieben Schweiz

Es wird wieder heiss am Grill und ehrlich auf dem Teller: In der sechsten Staffel von "Schudel’s Food Stories" nimmt René Schudel die Zuschauer:innen mit auf neue kulinarische Abenteuer zwischen Berggipfel, Steinbruch und der Sonne Ibizas.

Mit seinem ganz eigenen Mix aus bodenständiger Küche, wuchtigen Schauplätzen und persönlichen Geschichten hat René Schudel das Kochen im TV auf ein neues Level gebracht. "Schudel’s Food Stories" ist nicht nur ein Format – es ist eine Liebeserklärung an echte Aromen, gute Gesellschaft und das Kochen am offenen Feuer. Oder wie es Schudel selbst sagt: "Für mich gibt’s nichts Schöneres, als sorgfältig ausgewählte Zutaten über dem Feuer zu veredeln – einfach, ehrlich, gut."

Staffel 6: Altes Konzept, neue Wege Zwischen dem Berner Oberland und Ibiza macht er halt an Orten, die ihm besonders am Herzen liegen. Ob ein traditionelles Schlachtfest mit ibizenkischer Familie, ein Fondue im Schnee oder ein währschafter Büezer-Znacht im Steinbruch – hier geht’s immer um echtes Essen, echte Menschen und um den Moment. Auch Highlights aus früheren Staffeln sind mit dabei – ein Best-of voller Geschmack und Geschichten.

Zwei Grundzutaten: Herz und Feuer Auch in der neusten Staffel wagt sich der Berner Koch an schmackhafte Gerichte mit viel Seele. Besonders angetan hat es ihm dabei die Zubereitung von ehrlichen Gerichten über offenem Feuer. Die neue Staffel "Schudel's Food Stories" ist ab dem 16. April 2025 auf Joyn um 12:00 Uhr und ab dem 23. April 2025 um 18:00 Uhr auf ProSieben Schweiz zu sehen.

Begleite René Schudel auf seiner kulinarischen Reise Die neue Staffel kostenlos auf Joyn!