In der neuen Best-of-Staffel erleben Schudel-Fans die besten Kochmomente von «Schudel’s Food Stories» noch einmal neu.

Feuer, Abenteuerlust und ehrliche Küche: Mit einer verlängerten Best-of-Staffel kehrt "Schudel’s Food Stories" zurück. Statt neuer Episoden erwartet die Zuschauer:innen eine kuratierte Auswahl der prägendsten und beliebtesten Momente aus den vergangenen sechs Staffeln – neu zusammengestellt und sogar teilweise erweitert!

Mit seinem unverwechselbaren Stil hat René Schudel in den letzten Jahren eindrückliche kulinarische Geschichten zwischen Hochgebirge, Mittelmeer und entlegenen Orten rund um den Globus erzählt. Die neue Best-of-Staffel bündelt nun jene Episoden und Gerichte, die besonders in Erinnerung geblieben sind: intensiv, ursprünglich und immer nah am Feuer.

Ob spektakuläre Schauplätze, überraschende Begegnungen oder Gerichte mit Charakter: "Schudel’s Food Stories" bleibt auch im Best-of eine Liebeserklärung an das Kochen unter freiem Himmel. Oder wie es Schudel selbst sagt: