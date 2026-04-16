Bald auf ProSieben Schweiz
"Schudel’s Food Stories": Wann die neue Best-of-Staffel läuft
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Feuer, Abenteuerlust und ehrliche Küche: Mit einer verlängerten Best-of-Staffel kehrt "Schudel’s Food Stories" zurück. Statt neuer Episoden erwartet die Zuschauer:innen eine kuratierte Auswahl der prägendsten und beliebtesten Momente aus den vergangenen sechs Staffeln – neu zusammengestellt und sogar teilweise erweitert!
Mit seinem unverwechselbaren Stil hat René Schudel in den letzten Jahren eindrückliche kulinarische Geschichten zwischen Hochgebirge, Mittelmeer und entlegenen Orten rund um den Globus erzählt. Die neue Best-of-Staffel bündelt nun jene Episoden und Gerichte, die besonders in Erinnerung geblieben sind: intensiv, ursprünglich und immer nah am Feuer.
Ob spektakuläre Schauplätze, überraschende Begegnungen oder Gerichte mit Charakter: "Schudel’s Food Stories" bleibt auch im Best-of eine Liebeserklärung an das Kochen unter freiem Himmel. Oder wie es Schudel selbst sagt:
Für mich gibt’s nichts Schöneres, als sorgfältig ausgewählte Zutaten über dem Feuer zuzubereiten, einfach, ehrlich, gut.
Die Best-of-Staffel zeigt eindrücklich, was "Schudel’s Food Stories" ausmacht: das Zusammenspiel von Natur, Handwerk und Genuss. Die ausgewählten Episoden stehen stellvertretend für die Vielfalt und Intensität der vergangenen Staffeln und laden dazu ein, die prägendsten Momente noch einmal neu zu erleben.
Lust auf richtig coole Gerichte?
"Schudel’s Food Stories": Ein Rückblick voller Geschmack (mit Sommerpause!)
Worauf können sich die "Schudel"-Fans freuen? Hier ein Überblick über die Folgen und das Ausstrahlungsdatum der Best-Of-Staffel:
Episode 1: Zmittag nach Walliser Manier (22.04.): Die Fliegerei ist Renés grosse Leidenschaft. Ein Flugtraining mit Gerold Biner der Air Zermatt lässt seinen Puls höher schlagen. Mit dem legendären "Lama" fliegen die beiden im Hochgebirge rund um Zermatt eine atemberaubende Runde. Im Gegenzug kocht René hinter dem Findelgletscher im "verlorenen Tal" einen Zmittag ganz nach Walliser Manier.
Episode 2: Beef Brisket auf einem Spezial-Grill (29.04.): Grosse Stücke Fleisch am offenen Feuer zubereiten ist Schudels Paradedisziplin schlechthin. Oft fehlt es jedoch an der passenden Grill-Einrichtung. So trifft sich René mit dem spanischen Schweisser Juan. In seiner Werkstatt geben die beiden der Konstruktion den letzten Schliff und schon bald schmort eine Rindsbrust für mehrere Stunden am Feuer bei gefühlten 36 Grad im Schatten.
Episode 3: Bärlauch-Spätzli auf der Alp Ischboden (06.05): Zurück zur Natur! Manchmal braucht es Vogelgezwitscher und eine grosse Portion Ruhe. Auf der Alp Ischboden feuert René auf einem Herd wie zu Urgrossmutters Zeiten ein. Der Bärlauch spriesst aus dem Boden und in der lauschigen Alphütte verarbeitet er den wilden Knoblauch zu luftigen Spätzli. Und fermentiert kräftig Rande – für harte Zeiten quasi.
Episode 4: Poulet am Feuer (13.05.): Ein ganzes Poulet gelingt immer, vor allem wenn es lange am offenen Feuer im Rauch hängt. An einem lauschigen Plätzchen unter Olivenbäumen feuert René kräftig ein. Unter die Haut gehört natürlich viel Anke, damit es auch schön saftig bleibt. Auch Tomaten und Chili für die Salsa landen direkt in der Glut. Alles in allem entsteht so ein richtig rauchiges Menü.
Episode 5: Fisch-Spiess (20.05.): Fisch und Kohl sind eine gute Kombination, erst recht, wenn der Fisch am offenen Feuer zubereitet wird und sich intensive rauchige Aromen a ausbreiten. Mit einer Feuerschale und Sand kreiert Schudel am Thunersee ein Rezept, das sich auf jeder Seeterrasse gut macht: Felchen am Spiess mit einem Rosenkohl-Salat und einer Peterli-Rotwein-Vinaigrette.
Episode 6: Colombian Buñuelos (27.05.): René ist unterwegs in Kolumbien. Nach dem bunten Treiben in der Hauptstadt Bogotá geht es weiter auf eine Kakaoplantage. Mitten im Grün richtet René seine Küche ein und bereitet eine kolumbianische Delikatesse zu: Buñuelos. Dazu kocht er eine fruchtige Sauce mit Früchten direkt vom Baum und mischt einen deftigen Schokoladen-Dip. Eine bittersüsse Angelegenheit!
So geht es mit "Schudel’s Food Stories" weiter
Nach der Sommerpause ab dem 27. Mai geht es mit der Best-Of-Staffel von "Schudel’s Food Stories" auf ProSieben Schweiz im Oktober weiter:
Episode 7: Rindsfilet Milanese (14.10.): Das Filet gilt als edelstes Stück vom Rind und kommt oft vom Grill oder als Carpaccio daher. René macht es anders und paniert es wie ein Schnitzel. Ungewohnt, aber umso überraschender im Geschmack entsteht so kurzerhand das "Rindsfilet Milanese". In einer Alphütte auf einem Herd wie anno dazumal kocht Schudel so ein lauschiges und gemütliches Menü, das tiefenentspannt.
Episode 8: Sweet Potato Couscous (21.10.): Schudel ist zu Besuch in der Westschweiz: In Satigny auf dem Schlossgut "Château des Bois" findet René alles, was er für sein Menü braucht. Unter üppigem Dickicht sind gerade Süsskartoffeln erntereif. Seit noch nicht allzu langer Zeit werden Süsskartoffeln in der Schweiz angebaut. Am offenen Feuer bereitet René ein Sweet Potato Couscous mit einem aromatischen Fleischspiess zu. Dazu kocht Schudel ein Chutney aus Weintrauben ein.
Episode 9: Hunter’s Paella (28.10.): René zieht es in den Norden – in die weite Stille von Finnland. Mitten im Wald bereitet Schudel ein regelrechtes Waldgericht zu: "Hunter’s Paella" mit frischen Eierschwämmli und wildem Hase. Die Einfachheit des Gerichts überzeugt und auch bei einer Paella in Finnland gilt: Geschüttelt, nicht gerührt.
Episode 10: Chorizo Eintopf (04.11.): Chorizo, olé: Diese Wurst mit Paprika hat es René angetan. So oder so ist Schudel ein bekennender Wurstliebhaber und so kocht er einen währschaften Wurst-Eintopf. Eingefeuert wird direkt unter einem Baum mit frei hängenden Töpfen.
Episode 11: Lachs am Feuer in Helsiniki (11.11.): Manchmal braucht es nur ein gutes Kochbuch für eine Reise: Inspiriert vom finnischen Koch Kari Aihinen macht René Schudel sich auf den Weg nach Helsinki. Nach einem Abstecher in dessen Restaurant "Roster" geht es weiter Richtung Norden. Mit Sackmesser und einer Handvoll Zutaten bereitet Schudel Lachs auf traditionelle Art am offenen Feuer zu.
Episode 12: Speck mit Bohnen (18.11.): Grosse Stücke Fleisch brauchen einen ebenso grossen Grill. So schweisst und hämmert René kurzerhand einen Grill der besonderen Art. Aus einem alten Steinsieb entsteht der Grillkorb für ein regelrechtes Glut-Inferno. Zwischen Bagger und Lastwagen brutzeln ganze Speckschwarten vor sich hin, bis sie unverschämt knusprig sind.
Die Best-of-Staffel von "Schudel’s Food Stories" hier anschauen:
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