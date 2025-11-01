Von "Simpsons" bis "Knight Rider" Halloween in Serien: 13 Gänsehaut-Folgen für den perfekten Gruselabend Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Katharina von Freyburg Ob "Scrubs", "Die Simpsons" oder "Pretty Little Liars": Viele Hit-Serien feiern die Spuknacht mit Schreckmomenten. Bild: IMAGO / Ronald Grant; IMAGO / Everett Collection; Daria_stock.adobe.com; Fuad_stock.adobe.com; jesadaphorn_stock.adobe.com

Kürbis-Deko, Monster-Masken und ein Hauch Pumpkin Spice in der Luft: Bald steigt die Geisterparty! Diese Halloween-Episoden deiner Lieblings-Shows sorgen schon jetzt für Nervenkitzel, Nostalgie und Lacher.

Special-Folgen bei den Simpsons: "Treehouse of Horror" Homer als Frankenstein, Bart verwandelt sich in einen Werwolf und Krusty wird zum Killer-Clown? Seit 1990 präsentiert der Kult-Comic in einem alljährlichen Horrorspecial animierte Albträume. Inspiriert von Klassikern des Genres wie "Dracula", "Shining" oder "The Ring" zeigen sich die Bewohner:innen Springfields von ihrer makaberen Seite: Da werden Äxte geschwungen, Gehirne präpariert und Dämonen vertrieben. Jede "Treehouse of Horror"-Episode enthält drei abgeschlossen Kurzgeschichten, in denen sich die Simpsons nicht nur hemmungslos über beliebte Horrorfilme hermachen, sondern auch Science-Fiction und Popkultur-Phänomene sezieren. Blutig, bitterböse, aber immer mit typischem Augenzwinkern. Im ProSieben-Livestream auf Joyn laufen demnächst folgende Episoden: 2.11.2025, 23:40 Uhr, "Saures oder Zeitschleife"

3.11.2025, 00:05 Uhr, "A Nightmare on Elm Tree"

3.11.2025, 00:30 Uhr, "Simpsonsworld"

"Scrubs": In "Mein großer Bruder" wird Verwandtschaft zum Schreckgespenst Unangekündigter Besuch von Geschwistern kann den Puls in die Höhe treiben. Während sich J.D. (Zach Braff) mit seinem Angeber-Bruder Dan in die Haare kriegt, bricht im "Sacred Heart Hospital" das Halloween-Fieber aus: Ein Unbekannter im Gorilla-Kostüm treibt sein Unwesen. Wer sich wohl darunter verbirgt? Schon gewusst? Die Erfolgs-Serie kommt zurück! Wir zeigen dir, mit welchen Serien du dir die Wartezeit bis zum "Scrubs"-Reboot vertreiben kannst.

"Pretty Little Liars": In "Das Fremde im Zug" lauert das Grauen auf Schienen Die Jagd nach "A" hält so einige Gänsehaut-Momente parat. Die Halloween-Party im Zug gehört klar zu den gruseligsten Folgen des Teenie-Dramas! Die Clique um Aria (Lucy Hale), Spencer (Troian Bellisario), Hanna (Ashley Benson) und Emily (Shay Mitchell) ist auf eine glamouröse Partyfahrt im Ghost Train eingeladen. Doch der Spaß schlägt schnell in Schrecken um: Aria wird betäubt und in eine Holzkiste gesperrt, kurz darauf wird auch Spencer angegriffen. Können sich die Freundinnen einmal mehr aus der lebensgefährlichen Lage retten?

"Navy CIS": Folge "Halloween" bringt düstere Geheimnisse ans Licht Cleopatra schnitzt einen Kürbiskopf und Marilyn Monroe wertet forensische Daten aus? Unterdessen versuchen Gibbs (Mark Harmon) und sein Team herauszufinden, wer am Halloween-Abend einen Marine-Offizier angeschossen und dessen siebenjährige Tochter entführt hat. Steckt womöglich der Ex-Partner der Mutter dahinter?

"Psych": In "Ein Geschlechterkampf der anderen Art" wird's geistreich Im Original heißt die Folge "Who you gonna call" - die "Ghostbusters" lassen grüßen. Der 80-Jahre-Blockbuster ist nur einer von vielen Horror-Hits, die im Laufe der Kult-Serie parodiert wurden. Der selbsternannte Hellseher Shawn Spencer (James Roday Rodriguez) und sein bester Freund Gus (Dulé Hill) geben sich acht Staffeln lang als paranormales Ermittlerduo aus, das mit viel Intuition und Beobachtungsgabe echte Kriminalfälle löst. In dieser Episode werden sie zu Geisterjägern und versuchen einem Mann zu helfen, dem ein Gespenst nachts das Leben zur Hölle macht. Türen schlagen, Stimmen flüstern, Dinge bewegen sich - alles spricht für Spuk, oder?

"Smallville": "Schwarze Schwestern" vereint Teenie-Grusel mit Superhelden-Spannung Die Vampire sind los im Superman-Kosmos von Smallville! Und zwar in der Studentinnenverbindung Tri Psi an der Metropolis University. Nichtsahnend bewirbt sich Lana (Kristin Kreuk) dort bei ihrer Suche nach einer Unterkunft auf dem Campus - gerät in die Fänge der blutdurstigen Schwesternschaft. Jetzt liegt es an Clark (Tom Welling) sie zu retten, bevor es zu spät ist.

"One Tree Hill": Die Episode "Keine Angst" zeigt, dass die größten Monster in uns selbst lauern Huch, das Zombiespektakel zum Start der Folge erinnert mehr an den Klassiker "The Hills Have Eyes" als an den Teenie-Serienhit! Es ist Halloween in Tree Hill - und die Nerven liegen blank. Quinn (Shantel VanSanten) kämpft mit Albträumen, während Haley (Bethany Joy Lenz) sich ihrer Clown-Phobie stellen muss und Nathan (James Lafferty) die ersten Schritte in ein neues Berufsleben wagt. Zwischen Grusel, Humor und persönlichen Herausforderungen zeigt die Episode, dass das echte Leben manchmal viel furchteinflößender ist als jede Maske. Die besten Gruselfilme für deine Halloween-Movie-Party: Diese Horror-Filme basieren auf wahren Begebenheiten Bei diesem Horror-Film wird sogar Film-Experten Steven Gätjen richtig übel!

"Cold Case": In "Halloween" wird aus Kino-Grusel tödlicher Ernst Oktober 1978: Eine Clique Jugendlicher sieht sich im Kino "Halloween" mit Jamie Lee Curtis an - doch die Gänsehaut endet nicht auf der Leinwand. Kurz nach der Vorstellung wird Angus, einer von ihnen, brutal ermordet aufgefunden. Jahrzehnte später nimmt Detective Lilly Rush (Kathryn Morris) den Cold Case wieder auf. Dabei stößt sie auf alte Eifersüchteleien und dunkle Geheimnisse.

"Knight Rider": In "Tödliches Kostümfest" fährt K.I.T.T. durchs "Psycho"-Universum Ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das … Gespenst? Michael Knight (David Hasselhoff) und K.I.T.T. ermitteln auf einem waschechten Spuk-Schloss. Bei Dreharbeiten zu einem Horrorfilm wurde ein Crew-Mitglied ermordet. Schauspielerin Stephanie berichtet von nächtlichen Geräuschen und vermutet übernatürliche Mächte, Produzent Norman Baines gibt sich hingegen gelassen. Eine der gelungensten Episoden der 80er-Hit-Serie überhaupt - ironisch, schräg und voller Filmverweise. Fans von Hitchcock-Filmen ist natürlich die Anspielung auf den "Psycho"-Protagonisten Norman Bates nicht entgangen. Und tatsächlich: Baines wird von Kurt Paul gespielt. Der war Anthony Perkins Stuntdouble in "Psycho II" und "Psycho III" und schlüpfte für "Bates Motel" sogar selbst in die Rolle des Serienmörders. Aufmerksame Zuschauer:innen können auch die Kulisse des echten "Psycho House" in einigen Szenen erkennen.

"Boston Legal": In "Halloween" treffen Gummiflamingos auf Glaubensfragen Aufgedrehte Kids mit Zuckerschock? Nicht alle Erwachsenen sind Fans der Halloween-Nacht. Vor Gericht würden allerdings die wenigsten deswegen ziehen. In „Boston Legal” schon: Zwei Elternpaare verklagen eine Schule, weil Hexenhüte und Kürbisse ihre religiösen Gefühle verletzten. Sarkastisch, scharfzüngig und herrlich absurd! Und dann ist da noch die Sache mit den Flamingos …

"Dr. Quinn": "Fröhliche Halloween" enttarnt das Grauen Frankensteins Monster im Wilden Westen? Kurz vor Halloween liest Dr. Quinn (Jane Seymour) den Kindern die Geschichte des Ungeheuers vor - und prompt glaubt Brian, eines im Wald entdeckt zu haben. Er versteckt den entstellten Fremden heimlich in der Scheune.

"The Middle": In "Das Halloween-Fest" scheitert das Spuken am Stilgefühl Kostüm-Drama bei den Hecks: Frankie (Patricia Heaton) versucht verzweifelt, Mike (Neil Flynn) davon zu überzeugen, für die Halloween-Party in der Nachbarschaft Karohemd gegen Grusel-Look zu tauschen. Bricks (Atticus Shaffer) Trick-or-Treat-Verkleidung hingegen verwirrt alle, statt zu erschrecken.

"Community": "Der Greendale-Effekt" - meta, makaber und meisterhaft Eine Folge wie ein Fiebertraum. Was als harmlose Kostümparty beginnt, endet im absoluten Ausnahmezustand. Dean Pelton (Jim Rash) serviert den Student:innen zu seiner ABBA-Playlist versehentlich Militärrationen, die mit einer Art Zombie-Virus verseucht sind. Während Chaos, Paranoia und Filmzitate eskalieren, versucht Jeff (Joel McHale) die Kontrolle zu behalten. Diese "Community"-Folge ist eine irrwitzige Horror-Parodie mit Meta-Humor und echtem B-Movie-Charme.

