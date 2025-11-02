Lizenz mit 64 "Tatort"-Star Ulrich Tukur war jahrzehntelang ohne Führerschein unterwegs Veröffentlicht: 02.11.2025 • 09:22 Uhr von Julia W. Ulrich Tukur fuhr jahrzehntelang Auto - und das ohne Führerschein, wie er nun zugibt. Bild: Imago Images / APress

Ulrich Tukur ist für viele der Inbegriff des korrekten "Tatort"-Ermittlers. Doch im echten Leben fuhr der Schauspieler jahrelang ohne Führerschein – und erzählt nun, warum das gutging.

Wer gegen das Gesetz verstößt, bekommt es im "Tatort" mit Ulrich Tukur alias Kommissar Felix Murot zu tun. Privat hingegen nahm es der Schauspieler über viele Jahre selbst nicht ganz so genau mit den Regeln – zumindest nicht hinter dem Steuer. In einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" gestand der 68-Jährige nun, er habe "nie einen Führerschein gehabt" - und fuhr dennoch jahrzehntelang Auto.

"Habe es mir selbst beigebracht" Der Grund: Während seiner Zeit in Italien sei das Auto notwendiger Bestandteil des Alltags gewesen. "In den 20 Jahren, die ich in der Toskana lebte, abgelegen in den Apenninen, musste ich natürlich Auto fahren. Ich habe es mir selbst beigebracht, mit dem Fahrzeug meiner Frau", erzählt Tukur. Unfälle habe er dabei nicht verursacht – zumindest keine größeren. Einmal allerdings streifte er beim rückwärts einparken in der Toskana ein anderes Fahrzeug. Zwei junge Männer hätten dies beobachtet und ihn angepöbelt. "Ich wusste wirklich nicht weiter", erzählt Tukur. "Also habe ich die Scheibe runtergekurbelt: Passt mal auf, Jungs, ich habe erst gestern den Führerschein gemacht und weiß leider noch nicht, wie richtiges Einparken geht. Könnt ihr mir nicht ein bisschen helfen?" Die jungen Männer hätten ihm dann tatsächlich geholfen. "Am Ende sind wir als Freunde auseinandergegangen", sagt Tukur. Bis heute könne er rückwärts einparken nicht besonders gut.

Tukur machte Führerschein mit 64 Spätestens als seine Schauspielkarriere ihn regelmäßig ans Set führte, konnte Tukur den improvisierten Fahrunterricht nicht länger kaschieren. "Ich konnte der Produktion ja nicht ewig von einem Führerschein erzählen, den ich nicht hatte. Am Ende mache ich einen Unfall und bin nicht versichert." Mittlerweile ist die Sache legalisiert. Vor fünf Jahren kehrte Tukur nach Berlin zurück – und meldete sich kurzerhand in der Fahrschule nebenan an. Dort fragte er laut eigener Aussage, ob er einen "archäologischen Führerschein" machen könne – schließlich sei er "eben schon biblische 64 Jahre alt" gewesen. Heute besitzt der Schauspieler die Fahrerlaubnis ganz offiziell.

