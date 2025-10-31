Johnny Galecki Was macht eigentlich Leonard aus "The Big Bang Theory" heute? Aktualisiert: 31.10.2025 • 12:49 Uhr von Alena Brandt Erkannt? Johnny Galecki hat sich seit dem "TBBT"-Aus ziemlich verändert. Bild: IMAGO / Allstar; IMAGO / ZUMA Press; stock.adobe.com

"Bazinga" - das ist lange her! Während seine Serienfreunde Sheldon, Penny & Co. weiter durch die Streaming-Welt geistern, hat sich Johnny Galecki, der charmante "Leonard Hofstadter" aus "The Big Bang Theory", längst in ein anderes Abenteuer gestürzt: das Familienleben.

Johnny Galecki ist mehrfach ausgezeichnet - unter anderem mit dem Golden Globe. Die meisten Sympathien erntete er als Nerd in der Kultserie "The Big Bang Theory". In 12 Staffeln, von 2007 bis 2019, war er als brillanter Physiker in der Rolle des Leonard Hofstadter zu sehen. Über so eine lange Zeit einen Haupt-Charakter spielen - da verschmilzt man mit der Rolle. Der Schauspieler nannte das auch als Grund, warum er nach dem Serien-Finale im Jahr 2019 eine Pause vom Rampenlicht brauchte. Er veränderte sein Leben von Grund auf. Und es kommt kein Zweifel auf, dass er seither Familie über Karriere stellt. Auf Instagram postet er Updates aus seinem Familienleben - wie etwa ein Bild vom Ausflug ins Disneyland.

Es ist ein unglaublicher Tag, wenn du mit deinen Kindern Erinnerungen schaffst, von denen du als Kind nur träumen konntest. John Galecki in einem Instagram-Post (25. September 2024).

Johnny Galeckis neues Leben Nach dem Serien-Ende zog Johnny Galecki nach Nashville in Tennessee. Der in Belgien geborene Schauspieler erzählte in Interviews, dass er in Los Angeles nie wirklich angekommen sei. Mit dem Umzug veränderte er sein Leben. Während einige seiner früheren Kolleginnen und Kollegen in "Big-Bang-Theory"-Serienablegern wie "Young Sheldon" wieder auftauchten, meidet Johnny Galecki heute das Rampenlicht und arbeitet nur noch an ausgewählten Projekten, zumeist hinter den Kulissen. Bereits 2018 erwarb Johnny Galecki ein altes Haus in Nashville, das er nach dem Ende seiner Serienrolle mit viel Energie und Zeit selbst renovierte. Im November 2019 kam sein Sohn Orbison zur Welt, dessen Mutter Alaina Meyer ist. Nach zwei Jahren Beziehung trennte sich das Paar. Im Februar 2024 gewährte der Schauspieler in einer seltenen Home-Story im Einrichtungsmagazin "Architectural Digest" Einblicke in sein Zuhause. Im Interview gab er auch seine Heirat mit Lebensgefährtin Morgan bekannt . Noch im selben Jahr kam Tochter Oona Evelena zur Welt. Das genaue Geburtsdatum hält der Schauspieler geheim - wie viele andere Details aus seinem Privatleben auch.

Johnny Galecki teilt erstes Familienfoto Was ist denn das? Johnny Galecki überrascht plötzlich mit einem seltenen Foto auf Instagram. Gemeinsam mit seiner Frau Morgan und den beiden Kindern Avery (6) und Oona Evelena (1) verbrachte er einen zuckersüßen Tag im Disney World. In khakifarbener Hose, grünem Shirt und Baseballcap zeigt sich der frühere Sitcom-Star ganz entspannt, während er seine Tochter liebevoll im Arm hält. Morgan lehnt den Kopf an seine Schulter, Sohn Avery strahlt - ein echtes Bilderbuchmotiv!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

"Noch mehr unvergessliche Erinnerungen", schreibt Galecki unter die Fotos und scherzt: "So ein tolles Alter für die Kleinen - und mit 'Kleinen' meine ich meine Frau und mich." Humor hat er also immer noch! Der kleine Familienausflug ist besonders, denn Johnny zeigt sich sonst extrem selten öffentlich. Seit dem Serienende 2019 meidet er Hollywood-Events und lebt mit seiner Familie zurückgezogen in Nashville.