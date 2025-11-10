Seine Mutter starb, als er neun war – Steffen Henssler öffnet sich

Der TV-Koch erzählt von einem prägenden Verlust aus seiner Kindheit.

Steffen Henssler ist bekannt für seinen Humor und seine lockeren Sprüche – doch in der MDR-Talkshow "Riverboat" zeigte der 53-Jährige eine ganz neue Seite.

Ein Erlebnis, das ihn bis heute prägt

Moderatorin Kim Fisher sprach ihn auf seine Kindheit an: "Du hast in den ersten Jahren bei deiner Mutter gelebt und ich glaube, du warst neun Jahre alt, als sie dann gestorben ist."

Henssler antwortete offen: "Meine Eltern waren getrennt, ich habe bei meiner Mutter außerhalb von Hamburg gelebt. Alles schön und nett. Und dann ist sie gestorben als ich neun war."

Nach ihrem Tod zog er zu seinem Vater nach Hamburg – ein großer Schritt für den Neunjährigen.