Gänsehaut pur "Absolutes Ausnahme-Talent": Bernarda singt bei "The Voice" 2025 ihre Konkurrenz an die Wand Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Chiara K. The Voice of Germany Das ganze Studio ist geflasht! Bernarda Brunovic singt "Rise Up" Videoclip • 07:00 Min • Ab 12

Soul-Queen Bernarda ist nicht nur stimmlich ein Vorbild. Sie ist eine Kämpferin und möchte "The Voice of Germany" 2025 gewinnen. Um ins Halbfinale zu kommen, muss sie einen der vier Hot Seats für sich behaupten. Und das gelingt ihr mit einem unglaublichen Auftritt!

Eine sensationelle Performance Offene Münder im ganzen Studio! Allstar und Vierer-Buzzer Bernarda zeigt nach ihrem unglaublichen Battle mit Clifford in den Teamfights erneut, was sie kann. Sie fordert Cara aus Team Rea heraus, um ihren Hot Seat einzunehmen. Dafür steckt sie all ihre Emotionen und ihr Können in ihre Performance. Schon nach kurzer Zeit wird klar: Das ist eine weltklasse Darbietung. Bernarda erntet verdiente und lang anhaltende Standing Ovations. Selbst ihre Konkurrentin Cara steht für sie auf und spendet ihr beeindruckt Beifall. Bei den Coaches hinterlässt die Schweizerin offene Münder, sprachlose Gesichter und Gänsehaut. Alle sind baff von ihrer unglaublichen Performance.

Du bist ein absolutes Ausnahme-Talent! Shirin ist total begeistert von Bernardas Performance.

Wer kommt weiter? Cara hatte zuvor ebenfalls eine starke Performance hingelegt. Doch nach Bernardas Auftritt sind sich alle Coaches außer Caras Teamchef Rea ziemlich einig: Bernarda muss ins Halbfinale! Die 99 Ex-Talente im Voting-Block fällen in den Teamfights die Entscheidung. Nach kurzer Wartezeit ist es dann klar: Team Michi und Smudo hat sich den Hot Seat mit Bernarda gesichert. Sie macht vor Freude einen Luftsprung. Cara dagegen trägt ihr Ausscheiden mit Fassung.

Ich musste heulen, weil sie so schön gesungen hat. Dann geh ich gerne. Cara zeigt Größe

Schaue hier die ganze Folge an: Ganze Folge The Voice of Germany Teamfights 1: Große Gefühle und harte Konkurrenz Verfügbar auf Joyn Folge vom 14.11.2025 • 133 Min • Ab 12

Um den Einzug ins Halbfinale zu besiegeln, muss Bernarda ihren Hot Seat nun noch bis zur Ende der ersten Teamfights-Runde verteidigen. Traut sich jemand die Sängerin herauszufordern und macht ihr den Platz noch streitig? Das kannst du in der 13. Folge kostenlos auf Joyn herausfinden. Dort siehst du auch die anderen Highlights der ersten Teamfights, wie beispielsweise die Auftritte von Greta, Ereza und Louk.

