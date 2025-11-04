Klare Worte an Täter Nach Schüssen auf ihr Büro: Weiß "The Voice"-Coach Shirin David, wer dahintersteckt? Aktualisiert: 08:47 Uhr von Rebecca Rudolph Nachdem Schüsse ihr Büro getroffen hatten, spricht Shirin David über Angst im Team und mögliche Hintergründe des Angriffs. Bild: picture alliance / dpa

Nach Schüssen auf ihr Berliner Büro meldet sich "The Voice of Germany"-Coach Shirin David zu Wort und macht deutlich, wen sie dafür verantwortlich sieht. Ihr Team musste sie nach dem Angriff beruhigen.

In der Nacht zu Freitag (31. Oktober) kam es zu einem dramatischen Vorfall in Berlin: Auf das Büro von Shirin David (30) wurden Schüsse abgegeben. Kurz darauf meldete sich die Sängerin (Account @shirindavid) auf Instagram und deutete an, die Hintergründe zu kennen.

Wenn du jemanden schon auf unser Büro schießen lässt, dann hab auch die entsprechende Haltung, dahinterzustehen. Shirin David

Vermutungen, sie könne den Angriff selbst inszeniert haben, wies sie scharf zurück und bezeichnete solche Spekulationen als "noch lächerlicher".

Sorge um ihr Team Für die Musikerin standen nach dem Angriff vor allem ihre Mitarbeitenden im Mittelpunkt. Sie betonte, wie belastend die Situation für ihr Team gewesen sei. Es sei eine Herausforderung gewesen, die Angestellten nach der schockierenden Nacht zu beruhigen - und sie hoffe, dass niemand aufgrund der Bedrohungslage über eine Kündigung nachdenke. Der Zusammenhalt sei unter solchen Umständen keine Selbstverständlichkeit.

Ermittlungen und möglicher Rap-Konflikt Brisant ist außerdem, dass Shirins Manager das Büro nur rund 15 Minuten vor den Schüssen verlassen hatte, ein Zufall, der ein schlimmeres Szenario verhindert haben dürfte. Laut der Tageszeitung "BILD" alarmierten Anwohner:innen am frühen Morgen die Polizei, nachdem sie Einschusslöcher entdeckt hatten. Ermittler:innen prüfen nun, ob ein Zusammenhang zu einem kurz zuvor veröffentlichten Video von Rapperin Loredana (30) besteht, in dem sie angeblich Drohungen gegen Shirins Manager äußert.

Rapperin Loredana. Bild: picture alliance / Panama Pictures