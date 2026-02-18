Teuer! 5'000 Franken pro Nacht? Michelle Hunziker gönnt sich Ferien im Luxusparadies! Veröffentlicht: 18.02.2026 • 15:20 Uhr von C3 Newsroom Michelle Hunziker hat es auf die Malediven verschlagen. Bild: 2024 Getty Images/Vittorio Zunino Celotto

Michelle Hunziker und Regen? Das kommt für die Schweizer Moderatorin nicht infrage! Zusammen mit ihren zwei Töchtern hat sie sich ein Luxushotel auf den Malediven gebucht. Ein Blick auf die Übernachtungspreise zeigt allerdings: Nicht nur das tropische Klima bringt einen ins Schwitzen.

Ab in den Süden! Während in der Schweiz noch eisiger Winter herrscht, hat Michelle Hunziker kurzerhand die Sonne gesucht - und gefunden! Die 49-jährige Moderatorin verbringt ihre aktuellen Winterferien auf den Malediven, wo sie gemeinsam mit ihren Töchtern Sole (12) und Celeste (10) und Freunden dem europäischen Sauwetter entflieht. Für Hunziker ist es fast schon ein Ritual: Wenn der Februar kalt wird, zieht es sie in den Indischen Ozean. Nicht mit dabei ist dieses Jahr jedoch Tochter Aurora Ramazzotti. Mutter und Tochter hatten bereits Anfang Januar gemeinsam Strandferien verbracht.

Michelle Hunziker im Malediven-Paradies Zusammen mit einer Gruppe von Freunden geniesst die Schweizerin ihre Auszeit im idyllischen Ari-Atoll, einem der schönsten Flecken des Inselstaats. Das Atoll liegt nur rund 20 Minuten mit dem Wasserflugzeug vom internationalen Flughafen in Malé entfernt und bietet genau das, wofür die Malediven weltberühmt sind - schneeweissen Sand und türkisfarbenes Wasser. Untergebracht ist Hunziker laut übereinstimmenden Berichten italienischer Medien im Luxusresort Diamonds Thudufushi. Das exklusive Hideaway ist bekannt für seine eleganten Villen und seinen diskreten Luxus. Besonders begehrt sind die Wasser-Villen, die direkt über dem Meer thronen und einen unmittelbaren Zugang zum Ozean bieten. Genau eine solche Unterkunft soll sich Hunziker für sich und ihre Familie laut der "Schweizer Illustrierte" gegönnt haben - mit grosszügiger Terrasse, mehreren Schlafzimmern und in der luxuriösesten Variante sogar mit privatem Pool oder Whirlpool.

Michelle Hunziker gönnt sich Günstig ist dieses Inselparadies allerdings nicht. Je nach Kategorie und Saison können die Übernachtungspreise bis zu 5'000 Franken pro Nacht erreichen! Ob Michelle Hunziker sich für die grösste und exklusivste Villa entschieden hat, ist zwar nicht bekannt, doch der Rahmen ihrer Ferien lässt keinen Zweifel daran, dass es sich um eine Auszeit auf höchstem Niveau handelt. Auf Instagram teilt die Moderatorin regelmässig Eindrücke aus ihrem Ferienalltag - und ihre Begeisterung ist dabei kaum zu übersehen.

Diese Insel hat etwas ganz Besonderes an sich. Es ist wirklich magisch hier. Michelle Hunziker auf Instagram

Besonders berührend war für sie offenbar eine Bootstour, bei der plötzlich eine Gruppe Delfine unter dem Schiff hindurchschwamm. "Immer ein Geschenk", kommentierte sie das seltene Naturschauspiel und traf damit den Nerv vieler Fans.

