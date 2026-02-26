"Art on Ice" 2026: Diese Music-Acts sind dabei!

Wenn "Art on Ice" im Februar und März 2026 zum 30. Mal über das Eis gleitet, wird das Jubiläum nicht nur sportlich, sondern auch besonders musikalisch! Auf zwei Music-Acts darf sich die Schweiz besonders freuen.

Mit Popstar James Bay und TikTok-Legende Jess Glynne stehen bei der "Art on Ice" 2026 in Zürich, Fribourg und Davos zwei internationale Superstars auf der Bühne, die weltweit für ausverkaufte Hallen, Milliarden Streams und chartdominierende Hits stehen. Und auch auf dem Eis versammelt sich die Crème de la Crème des Eiskunstlaufs.

James Bay gehört zu den markantesten Stimmen Grossbritanniens. Mit Songs wie "Hold Back The River" oder "Let It Go" hat er weltweit Fans gewonnen und über eine Milliarde Streams erreicht. Kein Wunder, dass er sich bereits den BRIT Awards und ECHO Awards sichern konnte.

"Darling, hold my hand!" - diesen TikTok-Sound wird wohl jede:r User:in kennen. Hinter dem Mix mit der "Jet2holidays"-Werbung steckt der Song ""Hold my hand" von Jess Glynne, die 2026 neben James Bay ebenfalls die Art-on-Ice-Bühne betritt. Sie erzielte sieben Nummer-1-Hits in den britischen Charts - mehr als jede andere Solokünstlerin.

"Art on Ice": Diese Eiskunstläufer sind am Start

Nicht nur musikalisch wird das 30-Jahr-Jubiläum von "Art on Ice" zu einem Gipfeltreffen, auch sportlich verspricht die Ausgabe 2026 absolute Weltklasse. Auf dem Eis stehen einige der derzeit besten Eiskunstläufer:innen der Welt: Allen voran Ilia Malinin, der als "Quad-God" gefeierte Ausnahmeathlet, der mit seinen Vierfachsprüngen die Grenzen des technisch Machbaren immer wieder neu definiert.

Im Eistanz sorgen die amtierenden Weltmeister Madison Chock und Evan Bates mit Eleganz, Ausdruckskraft und Präzision für besondere Highlights. Im Paarlauf sind mit Deanna Stellato-Dudek und Maxime Deschamps ebenso absolute Spitzenathleten vertreten wie das deutsche Top-Duo Minerva Fabienne Hase und Nikita Volodin, das mit Dynamik und technischer Stärke begeistert.

Aus Schweizer Sicht dürfen sich die Fans besonders auf die Auftritte der Europameister Lukas Britschgi und Kimmy Repond freuen, die das Gastgeberland vertreten.

Neugierig geworden? Am 25. März 2026 wird "Art in Ice" um 21.35 Uhr auf "3+" ausgestrahlt - oder im kostenlosen Livestream auf Joyn.