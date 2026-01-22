Lerne ihn besser kennen
Luca Hänni rockt die Schweiz - Der Sänger im Porträt
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Die Schweizer TV-Szene ohne Luca Hänni? Unvorstellbar! Der Singer- und Songwriter hat sich schon längst die Herzen sämtlicher Show-Liebhaber:innen gesungen. Doch wie er hat er es an die Spitze der deutschsprachigen Musikszene geschafft - und wie sieht es eigentlich privat bei ihm aus?
Luca Hänni beim Osterspezial von "Das grosse Promibacken":
Luca Hänni: Ein biografischer Überblick
Luca Hänni gehört zu den wenigen deutschsprachigen Künstlern, denen es gelungen ist, sich nach ihrem Castingshow-Sieg eine eigenständige, extrem erfolgreiche Karriere aufzubauen.
Verwunderlich ist das jedoch eher weniger - schliesslich ist der am 8. Oktober 1994 in Bern geborene Luca Hänni in einer sehr musikalischen Umgebung aufgewachsen. Schon früh zeigte sich damals sein Talent für Gesang, Tanz und Performance - alles Fähigkeiten, die ihn später zum Erfolg führen sollten.
Seinen großen Durchbruch feierte Luca Hänni 2012 mit dem Sieg bei der grossen RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar". Und nicht nur das: Mit gerade einmal 17 Jahren galt er als der bis dahin jüngste Gewinner der Show!
Kein Wunder, dass seine Debütsingle "Don’t Think About Me" direkt auf Platz 1 der deutschen, österreichischen und Schweizer Charts landete. Auch das gleichnamige Debütalbum war ein echter Erfolg.
ESC 2019: Ein Wendepunkt für Luca Hänni
In den Jahren nach DSDS wandelte sich Luca Hänni weg vom reinen Teenie-Idol hin zu einem ernstzunehmenden Pop- und Dance-Star. Alben wie "Living the Dream", "110 Karat" oder "When We Wake Up" wurden ebenso erfolgreich wie sein Debüt.
Ein Meilenstein seiner Karriere war die Teilnahme am Eurovision Song Contest 2019 in Tel Aviv. Mit dem Song "She Got Me" vertrat Luca Hänni die Schweiz und erreichte den 4. Platz - das beste Schweizer Ergebnis seit Jahrzehnten.
Plötzlich stand Hänni im internationalen Rampenlicht. "She Got Me" wurde europaweit gestreamt, lief in Clubs und Radios und festigte seinen Ruf als moderner Pop-Entertainer - auch über den deutschsprachigen Raum hinweg.
Steckt Luca Hänni etwa unter einer Maske?
Luca Hänni hat noch mehr auf Lager
Neben der Musik machte sich Luca Hänni auch im Fernsehen einen Namen. 2020 gewann er gemeinsam mit seiner damals noch zukünftigen Ehefrau Christina Luft die RTL-Show "Let's Dance".
Auch als Juror, Gast in Unterhaltungsshows oder Teilnehmer an Reality-Formaten ist er regelmäßig zu sehen.
So tickt Luca Hänni privat
Seit 2020 ist Luca Hänni in einer festen Beziehung mit der deutschen Profitänzerin Christina Luft, die er bei der RTL-Show "Let's Dance" kennenlernte. Die Beziehung wurde nach der Show öffentlich, nachdem sich Hänni zuvor von seiner damaligen Partnerin Michèle Affolter getrennt hatte.
Im Januar 2022 gab das Paar offiziell seine Verlobung bekannt. Am 22. August 2023 heirateten Luca und Christina in Piemont, Italien.
Mittlerweile hat ihre kleine Familie Nachwuchs bekommen: Im Dezember 2023 verkündeten Luca Hänni und Christina Luft, dass sie ihr erstes Kind erwarten würden. Im Juni 2024 brachte Christina eine Tochter zur Welt - ihr erstes gemeinsames Kind.
Mehr entdecken
Kleine Macken
Alina Merkau: Dieses Körperteil mag sie an sich gar nicht
Zum Start ins neue Jahr einschalten!
Vorschau: Das sind die Gäste beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen" im Januar
Die Outfits des neuen Jahres
"SAT.1-Frühstücksfernsehen" im Januar: Die Outfits der Moderator:innen von heute
Neues Traumhaus
Neues Traumhaus auf Ibiza: Alina Merkau ist erneut umgezogen
Horoskop-Queen im Porträt
Kirsten Hanser im Porträt: Astrologie, Coaching und ganzheitliche Beratung
Lerne sie besser kennen
"SAT.1-Frühstücksfernsehen: Moderatorin Marlene Lufen im Porträt