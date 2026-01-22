Lerne ihn besser kennen Luca Hänni rockt die Schweiz - Der Sänger im Porträt Veröffentlicht: 22.01.2026 • 08:00 Uhr von C3 Newsroom Singer-und Songwriter Luca Hänni mit seiner Frau Christina. Bild: IMAGO / Bildagentur Monn

Die Schweizer TV-Szene ohne Luca Hänni? Unvorstellbar! Der Singer- und Songwriter hat sich schon längst die Herzen sämtlicher Show-Liebhaber:innen gesungen. Doch wie er hat er es an die Spitze der deutschsprachigen Musikszene geschafft - und wie sieht es eigentlich privat bei ihm aus?

Luca Hänni beim Osterspezial von "Das grosse Promibacken": Jetzt kostenlos auf Joyn streamen!

Luca Hänni: Ein biografischer Überblick Luca Hänni gehört zu den wenigen deutschsprachigen Künstlern, denen es gelungen ist, sich nach ihrem Castingshow-Sieg eine eigenständige, extrem erfolgreiche Karriere aufzubauen. Verwunderlich ist das jedoch eher weniger - schliesslich ist der am 8. Oktober 1994 in Bern geborene Luca Hänni in einer sehr musikalischen Umgebung aufgewachsen. Schon früh zeigte sich damals sein Talent für Gesang, Tanz und Performance - alles Fähigkeiten, die ihn später zum Erfolg führen sollten. Seinen großen Durchbruch feierte Luca Hänni 2012 mit dem Sieg bei der grossen RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar". Und nicht nur das: Mit gerade einmal 17 Jahren galt er als der bis dahin jüngste Gewinner der Show! Kein Wunder, dass seine Debütsingle "Don’t Think About Me" direkt auf Platz 1 der deutschen, österreichischen und Schweizer Charts landete. Auch das gleichnamige Debütalbum war ein echter Erfolg.

ESC 2019: Ein Wendepunkt für Luca Hänni In den Jahren nach DSDS wandelte sich Luca Hänni weg vom reinen Teenie-Idol hin zu einem ernstzunehmenden Pop- und Dance-Star. Alben wie "Living the Dream", "110 Karat" oder "When We Wake Up" wurden ebenso erfolgreich wie sein Debüt. Ein Meilenstein seiner Karriere war die Teilnahme am Eurovision Song Contest 2019 in Tel Aviv. Mit dem Song "She Got Me" vertrat Luca Hänni die Schweiz und erreichte den 4. Platz - das beste Schweizer Ergebnis seit Jahrzehnten. Plötzlich stand Hänni im internationalen Rampenlicht. "She Got Me" wurde europaweit gestreamt, lief in Clubs und Radios und festigte seinen Ruf als moderner Pop-Entertainer - auch über den deutschsprachigen Raum hinweg.

Steckt Luca Hänni etwa unter einer Maske? Ganze Folge The Masked Singer Switzerland Das große Finale: Die letzten Masken werden enthüllt! Verfügbar auf Joyn Folge vom 20.12.2023 • 122 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Luca Hänni hat noch mehr auf Lager Neben der Musik machte sich Luca Hänni auch im Fernsehen einen Namen. 2020 gewann er gemeinsam mit seiner damals noch zukünftigen Ehefrau Christina Luft die RTL-Show "Let's Dance". Auch als Juror, Gast in Unterhaltungsshows oder Teilnehmer an Reality-Formaten ist er regelmäßig zu sehen.