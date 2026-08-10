Staffel 22 "Bauer, ledig, sucht…" ist zurück: Diese Singles hoffen auf die grosse Liebe Veröffentlicht: 10.08.2026 • 13:01 Uhr von C3 Newsroom In der neuen Staffel "Bauer, ledig, sucht..." sind zahlreiche neue Singles auf der Suche nach der grossen Liebe - unter ihnen Res. Bild: CH Media

Pferde, Olivenhaine, ein Gnadenhof und jede Menge Hoffnung auf die grosse Liebe: "Bauer, ledig, sucht…" geht in die nächste Runde. Ab Sonntag, 16. August 2026, öffnet 3+ wieder die Hoftore für Singles, die ihr Glück nicht länger allein geniessen möchten.

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Auch in der 22. Staffel von "Bauer, ledig, sucht..." treffen wieder ganz unterschiedliche Persönlichkeiten aufeinander: Manche wissen sehr genau, was sie wollen, andere gehen das Abenteuer Liebe etwas vorsichtiger an. Gemeinsam ist ihnen jedoch der Wunsch nach einem Menschen, der nicht nur für ein paar romantische Tage, sondern vielleicht für ein ganz neues Kapitel im Leben bleibt. Durch die Sendung führen erneut Marco Fritsche und Christa Rigozzi. Doch wer sucht diesmal das grosse Liebesglück? Die folgenden fünf Bauern und Bäuerinnen nehmen ihr Schicksal selbst in die Hand:

Marie Anna sucht einen Mann auf Augenhöhe Für Marie Anna dreht sich vieles im Leben um Pferde. Die 40-Jährige ist selbstständige Sattlerin, gibt Reitstunden und ist selbst im Concours unterwegs. Sie gilt als charakterstark, unabhängig und weiss, dass sie einen Mann braucht, der mit ihrer selbstbewussten Art umgehen kann. Einfach machen will sie es ihren beiden Interessenten allerdings nicht. Beni, 42, aus Luzern und Ändu, ebenfalls 42, aus Bern müssen sich zunächst einer kniffligen Aufgabe stellen. Danach wartet auf beide eine ganze Reihe von Fragen. Während Beni als Springreiter eine ganz eigene Art mitbringt, präsentiert sich Ändu eher ruhig und gelassen. Marie Anna dürfte also bereits zu Beginn vor einer spannenden Entscheidung stehen.

Für Marie Anna dreht sich fast alles um Pferde. Welcher Bauer kann ihr da den Hof machen? Bild: CH Media

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Fridli ist ein Mann mit vielen Talenten Wer Fridlis Alltag betrachtet, fragt sich beinahe, wann der 47-Jährige überhaupt Zeit für die Liebe findet. Der Glarner führt einen grossen Bio-Betrieb an zwei Standorten und arbeitet daneben unter anderem als Bio-Kontrolleur, Bauleiter, Schreiner und Holzbauingenieur. Sein Motto "Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen" passt deshalb ziemlich gut zu seinem Leben. Trotzdem ist Fridli kein nüchterner Workaholic: Er beschreibt sich als humorvoll, bodenständig, gesellig und durchaus gefühlvoll. Gesucht ist eine Frau, die unternehmungslustig, unkompliziert und flexibel ist. Mit Astrid, 58, aus Bern könnte genau so jemand auf seinem Hof einziehen. Ob aus gemeinsamer Tatkraft auch Gefühle entstehen, wird sich zeigen.

Fridli ist schwer beschäftigt. Für welche Frau er wohl einen Platz in seinem Leben schaffen wird? Bild: CH Media

Karina sucht ihr Glück unter der Sonne Italiens Besonders mediterran wird es bei Karina. Die 65-Jährige hat sich vor über einem Jahr einen Traum erfüllt und ist nach Süditalien ausgewandert. Dort lebt sie zwischen Weinreben, Olivenhainen, Zitrus- und Feigenbäumen – gemeinsam mit zehn Hunden und zwei Katzen. Karina ist emotional, lebenslustig und offenbar bereit, auch in der Liebe noch einmal etwas zu wagen. Zwei Männer hoffen auf ihre Aufmerksamkeit: der gesprächige Paul, 63, aus Bern und der entspannte Guido, 63, aus Zürich. Für Guido hat Italien zudem eine besondere Bedeutung, denn seine Wurzeln liegen dort. Für Karina stellt sich damit schon früh die Frage, welcher der beiden Männer besser zu ihrem neuen Leben im Süden passt.

Welcher Bauer passt in Karinas Italien-Traum? Zwei Herren versuchen ihr Glück. Bild: CH Media

Peter kann sich über zu wenig Liebespost nicht beklagen Peter aus dem Thurgau hat seinen Gnadenhof inzwischen an seinen Sohn übergeben, packt dort aber weiterhin mit an. Mit 62 Jahren geniesst er gleichzeitig die neue Freiheit, die ihm dadurch geblieben ist. Er fährt gerne Velo, wandert und tanzt – und würde all das künftig gerne mit einer Partnerin teilen. An Interessentinnen mangelt es nicht: Peters Liebespost ist so zahlreich, dass die Auswahl offenbar alles andere als einfach ist. Schliesslich lädt er Brigitte, 62, und Susanne, 58, beide aus Zürich, zu sich ein. Schon beim ersten Aufeinandertreffen wartet eine kuriose Überraschung: Beide Frauen haben unabhängig voneinander dieselbe Idee für ihren Auftritt. Für Brigitte wird es danach allerdings etwas unangenehm, denn im ersten Gespräch tritt sie prompt in ein Fettnäpfchen.

Peter mangelt es nicht an Verehrerinnen. Doch mit welcher Kandidatin will er seinen Lebensabend verbringen? Bild: CH Media

Janine liebt Ordnung – und ein bisschen Chaos Auch Janine aus dem Aargau bringt einen Alltag mit, in dem kaum Langeweile aufkommt. Die 54-Jährige arbeitet mit Leidenschaft als Rettungssanitäterin. Nach intensiven Einsätzen findet sie auf ihrem Hof den nötigen Ausgleich. Dort ist einiges los: Ein Pferd, zwei Ponys, zwei Hunde, eine Katze und zwei Meerschweinchen gehören zu ihrem Leben. Janine mag es zwar sauber und ordentlich, gleichzeitig darf es bei ihr aber auch laut, lebendig und ein wenig verrückt zugehen. Ihr Lebensmotto klingt entsprechend entspannt: 80 Prozent dürfen grossartig sein, die restlichen 20 Prozent müssen nicht perfekt sein. Für ein erstes Kennenlernen lädt sie Benjamin, 49, aus Bern und Andreas, 51, aus Zürich ein.

Zu ein bisschen Chaos sagt Janine nicht nein. Wer wird der glückliche Bauer an ihrer Seite? Bild: CH Media

Ob aus Hofbesuchen, gemeinsamen Aufgaben und intimen Gesprächen diesmal tatsächlich die grosse Liebe entsteht, zeigt sich ab Sonntag, 16. August 2026, um 20.15 Uhr auf 3+.

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