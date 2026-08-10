Knistert es? Malika Dzumaev besucht Joel Mattli in der Schweiz: Fans hoffen auf Liebesgeständnis Veröffentlicht: 10.08.2026 • 12:07 Uhr von C3 Newsroom Zwischen Joel Mattli und Malika Dzumaev knistert es gewaltig, sind sich die Fans sicher. Jetzt hat die Tänzerin den Schweizer in seiner Heimat besucht. Bild: IMAGO / Future Image

Früh Aufstehen, tolle Views und jede Menge gemeinsame Momente: Malika Dzumaev hat Joel Mattli in der Schweiz besucht. Bei einer Bergtour zeigte der "Ninja Warrior"-Star seiner ehemaligen "Let’s Dance"-Partnerin seine Heimat - und sorgte damit bei den Fans einmal mehr für Begeisterung.

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Wandern in der Schweiz? Ein Muss! Schon am frühen Morgen ging es für Malika und ihren persönlichen Bergführer Joel hinaus in die Natur. Für Malika war die Tour eine Premiere: Zum ersten Mal hat sie sich auf eine richtige Bergbesteigung gewagt. Und das mit Erfolg: Am Ende wartete auf die beiden "Let's Dance"-Partner eine atemberaubende Aussicht. Auf gemeinsamen Fotos des Trips auf Instagram wirken die beiden bestens gelaunt und vertraut. Für die Profitänzerin war die Tour etwas ganz Besonderes, schreibt sie.

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Joel Mattli & Malika Dzumaev: Gemeinsamer Tanz am Rheinfall Doch die Wanderung war nicht der einzige Programmpunkt ihres Wiedersehens: Auch am berühmten Rheinfall bei Schaffhausen zeigten Malika und Joel, dass ihre gemeinsame "Let’s Dance"-Zeit noch lange nicht vergessen ist. Vor der spektakulären Kulisse ließen die Drittplatzierten der vergangenen Staffel spontan ihre Tanzkünste aufleben! Ein Moment, der bei ihren Fans besonders gut ankommt. Schließlich hatten sich Malika und Joel während der Tanzshow mit ihrer sichtbaren Harmonie und ihren emotionalen Auftritten eine große Fangemeinde aufgebaut. Unter dem Namen "Team Joelika" verfolgen viele von ihnen bis heute aufmerksam, was die beiden gemeinsam unternehmen.

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Fans hoffen weiterhin auf mehr Entsprechend schnell sorgten auch die Bilder aus der Schweiz wieder für Spekulationen. In den sozialen Netzwerken schwärmten zahlreiche Fans von dem "Dreamteam" und freuten sich darüber, dass Malika und Joel auch nach dem Ende ihrer gemeinsamen "Let’s Dance"-Reise weiterhin Kontakt halten. Einige gehen sogar noch einen Schritt weiter: Sie finden, dass die beiden hervorragend zusammenpassen, und hoffen weiterhin auf eine romantische Überraschung. Die vertrauten Aufnahmen von der Bergtour dürften diese Wünsche kaum kleiner gemacht haben. Offiziell gibt es dafür allerdings weiterhin keinen Hinweis.

Joel Mattli hat Liebesgerüchte bereits zurückgewiesen Die Frage, ob zwischen Malika Dzumaev und Joel Mattli mehr als Freundschaft entstanden sein könnte, begleitet die beiden schon länger. Joel hatte entsprechenden Spekulationen jedoch bereits widersprochen. Statt von einer Romanze sprach er von einer besonders guten Harmonie und davon, dass die beiden gerne Zeit miteinander verbringen. Auch ein gemeinsamer Aufenthalt auf Fuerteventura hatte zuvor für Gerüchte gesorgt. Nach Joels Darstellung handelte es sich dabei allerdings um einen beruflichen Termin zusammen mit weiteren Beteiligten aus dem "Let’s Dance"-Umfeld. Die Fans hält das offenbar nicht davon ab, weiter von einem möglichen Liebes-Happy-End zu träumen. Denn fest steht: Malika und Joel verstehen sich auch Monate nach ihrer gemeinsamen Tanzreise ausgezeichnet.

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