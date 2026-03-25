Echte Chance? Joel Mattli als Sieger? Das sind Christina Hännis "Let's Dance"-Favoriten Veröffentlicht: 25.03.2026 • 11:46 Uhr von C3 Newsroom Profitänzerin Christina Hänni hat 2025 noch an "Let's Dance" teilgenommen. 2026 fehlt sie. Bild: IMAGO / Panama Pictures

Während auf dem Parkett von "Let's Dance" Woche für Woche um Punkte und Publikumsgunst gekämpft wird, ist Christina Hänni erstmals seit vielen Jahren nicht dabei. Ganz loslassen kann sie das Format jedoch nicht. Im Gegenteil: Wie es scheint, verfolgt die Tänzerin die aktuelle Staffel und hat eine klare Meinung dazu, wer das Zeug zum Sieg hat.

- Anzeige -

- Anzeige -

Dass Christina Hänni dieses Jahr nicht Teil der Show ist, kam für viele Fans überraschend. Bereits Ende 2025 wurde sie von RTL darüber informiert, dass sie nicht für den Profi-Cast eingeplant ist. Öffentlich wurde diese Entscheidung erst später, als die offizielle Tänzerliste veröffentlicht wurde. Trotz der Enttäuschung betont Hänni, dass hinter den Kulissen alles ruhig geblieben sei. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Luca Hänni stellte sie klar, dass es weder Streit noch böses Blut gegeben habe. Und dennoch: Der Einschnitt war spürbar.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Die neue Staffel "Let's Dance" freitags um 20.15 Uhr hier ansehen: Im kostenlosen "RTL"-Livestream auf Joyn!

Christina Hänni sieht echte Chancen Gerade wegen ihrer langjährigen Show-Erfahrung ist ihr Blick auf die Show jetzt besonders interessant. Besonders überzeugt zeigt sie sich vom Schweizer Joel Mattli, verrät sie gegenüber "Gala". Doch auch Tokio-Hotel-Star Gustav Schäfer zählt für sie zu den vielversprechendsten Teilnehmer:innen. Ein weiterer Name, den Hänni nennt, ist Jan Kittmann. Als Schauspieler bringt er eine Qualität mit, die im Tanz häufig unterschätzt wird: Ausdruck. Wer Emotionen transportieren kann, erreicht nicht nur die Jury, sondern auch das Publikum – und genau das kann am Ende über Sieg oder Niederlage entscheiden. Doch noch sei nichts in Stein gemeisselt, betont Christina Hänni.

- Anzeige -

- Anzeige -

Es ist wahnsinnig schwer zu sagen, wer dieses Jahr den Pokal holen wird, zur jetzigen Zeit, weil: Das ist ein Marathon und kein Sprint. Es kann auch so viel passieren. Christina Hänni

Christina Hänni und Ehemann Luca testen ihr Wissen: Ganze Folge Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland? Pech im Spiel, Glück in der Liebe Verfügbar auf Joyn Folge vom 20.02.2025 • 90 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Wann geht es weiter? Auch ohne Christina Hänni verspricht die 19. Staffel von "Let's Dance" viel Spass und Herausforderung. Wer es wohl am 29. Mai ins Finale schaffen wird? "Let's Dance" läuft immer freitags um 20.15 Uhr auf RTL - oder im kostenlosen RTL-Livestream auf Joyn.

- Anzeige -

- Anzeige -