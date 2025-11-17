Immer noch aktiv Clint Eastwood mit 95: Wie es der Hollywood-Legende heute geht Aktualisiert: Vor 15 Minuten von Annalena Graudenz Am 31. Mai wird die Schauspiel-Legende 95 Jahre alt. Bild: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Eine echte Hollywood-Legende feierte am 31. Mai ihren 95. Geburtstag: Clint Eastwood hat Filmgeschichte geschrieben und zählt bis heute zu den bekanntesten Westernhelden und Charakterdarstellern aller Zeiten. Doch was macht der gefeierte Oscar-Preisträger heute?

Clint Eastwood ist eine Ausnahmeerscheinung in Hollywood. Seit 1964 hat er in 45 Spielfilmen die Hauptrolle gespielt, war 21-mal auf der Liste der zehn kommerziell erfolgreichsten Schauspieler, er ist der einzige Hollywood-Star, der sowohl als Regisseur als auch als Produzent zweimal mit dem Oscar ausgezeichnet wurde und bekannt dafür, dass er seine Dreharbeiten oft schneller als geplant beendet und im vorgesehenen Budget bleibt.

Clint Eastwood in "Zwei glorreiche Halunken"

Ein Leben für den Film - auch mit 95 Den Ruhestand scheint Eastwood immer wieder nach hinten zu schieben. Trotz seines hohen Alters ist der Filmemacher weiterhin aktiv - nicht nur hinter, sondern gelegentlich auch vor der Kamera. Zwar sind seine öffentlichen Auftritte seltener geworden, doch erst 2021 fungierte er im Film "Cry Macho" mit 91 Jahren als Hauptdarsteller, Regisseur und Produzent. Er zählt damit zu den ältesten aktiven Filmemachern der Welt. Letztes Jahr schloss er seine langjährige Filmkarriere mit der Regiearbeit an "Juror #2" offiziell ab. Aber ob es wirklich dabei bleibt, werden wohl die nächsten Jahre zeigen - wenn einer mit dem nächsten Projekt überrascht, dann Clint Eastwood.

Von "Dirty Harry" zum respektierten Regisseur Dabei begann Eastwoods Karriere sehr viel holpriger in den 1950er-Jahren. Er hatte erste Rollen, musste aber zwischendurch wieder als Schwimmlehrer arbeiten, da sein Vertrag mit Universal nicht verlängert wurde. Der große Durchbruch gelang ihm rund zehn Jahre später endlich mit Sergio Leones Italo-Western-Trilogie. "Für eine Handvoll Dollar" wurde zum Kassenschlager. Ein Jahr später folgte "Zwei glorreiche Halunken". In den 1970er-Jahren wurde Eastwood endgültig zum Superstar und zur Kultfigur mit seiner Rolle als "Dirty Harry" im gleichnamigen Kriminalfilm. Ab den 1990ern verlagerte Eastwood seinen Fokus immer mehr auf die Regie und bewies dort ebenso großes Talent. Filme wie "Erbarmungslos", "Million Dollar Baby", "Mystic River" oder "Gran Torino" gehören heute zum festen Kanon des modernen amerikanischen Kinos. Seine Werke zeichnen sich durch moralische Ambivalenz, tiefgründige Charaktere und eine nüchterne Erzählweise aus - ganz im Stil ihres Schöpfers.

Privat ein echter Frauenheld Wie man es von einem großen Hollywood-Star erwartet, war auch Clint Eastwood kein Kind von Traurigkeit. Der Oscar-Gewinner hat acht Kinder aus sechs Beziehungen - die er teils jahrzehntelang geheim hielt. Mit seiner ersten Frau Margaret Neville Johnson führte er eine offene Ehe. Sein wohl berühmtester Sohn Scott Eastwood stammt aus der Affäre mit einer Flugbegleiterin. Die letzten rund zehn Jahre verbrachte Eastwood an der Seite von Christina Sandera, einer Restaurant-Hostess, die er in einem Hotel in Kalifornien kennengelernt haben soll. Die beiden trennten rund 30 Jahre. Im vergangenen Juli starb sie im Alter von nur 61 Jahren. "Christina war eine liebenswerte, fürsorgliche Frau und ich werde sie sehr vermissen", so Eastwood.

Ikone einer ganzen Ära Mit 95 Jahren ist Clint Eastwood nicht nur eine der Ikonen einer ganzen Hollywood-Ära, sondern ein kreativer Geist, der bis heute inspiriert. Ob als wortkarger Westernheld, unerschrockener Cop oder angesehener Regisseur, der für seine unaufgeregte Art am Set bekannt und beliebt ist - der Cineast hat sich in jeder Rolle neu erfunden, ohne jemals seinen eigenen Stil zu verlieren. Clint Eastwood bleibt damit nicht nur eine Legende, sondern auch ein Vorbild für Generationen von Filmschaffenden.