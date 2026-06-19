Emotionales Video
Große Gefühle nach dem "Let's Dance"-Finale? Malika Dzumaev rührt Fans mit Joel Mattli-Rückblick
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Die neueste Staffel von "Let's Dance" ist zwar längst Geschichte, doch ein Tanzpaar lässt die Fans noch immer nicht los: Malika Dzumaev und Joel Mattli. Wochen nach dem Finale sorgt die Profitänzerin nun erneut für Spekulationen – und zwar mit einem emotionalen Instagram-Moment, der viele Zuschauer:innen sofort aufhorchen lässt.
Eigentlich war es nur ein kurzer Beitrag in ihrer Instagram-Story. Doch für viele Fans hatte er eine deutlich größere Bedeutung. Malika Dzumaev teilte dort ein Fan-Video, das die schönsten Momente ihrer gemeinsamen "Let's Dance"-Reise mit Joel Mattli zusammenfasst.
Zu sehen sind emotionale Trainingsszenen, bewegende Auftritte auf dem Parkett und zahlreiche Augenblicke, die die besondere Verbindung zwischen den beiden Tanzpartnern dokumentieren. Der Zusammenschnitt erinnert an die Höhen und Tiefen ihrer gemeinsamen Zeit in der "RTL"-Show und zeigt eindrucksvoll, warum die beiden zu den beliebtesten Paaren der Staffel gehörten.
Besonders auffällig: Malika beließ es nicht beim Teilen des Videos. Sie ergänzte den Beitrag mit einem Tränen-Emoji – die Tänzerin scheint also über das Ende ihrer Show-Partnerschaft mit Joel noch immer zu trauern. Ob sich das Tanzpaar auch nach dem Finale noch sehen wird?
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Zwischen Joel und Malika hat es geknistert
Schon während der Show sorgten Malika Dzumaev und Joel Mattli regelmäßig für Diskussionen. Ihre Auftritte wirkten oft außergewöhnlich intensiv, ihre Tänze lebten von einer Nähe und Vertrautheit, die weit über reine Technik hinauszugehen schien.
Immer wieder wurde deshalb darüber spekuliert, ob zwischen den beiden mehr entstanden sein könnte als eine erfolgreiche Tanzpartnerschaft. Auch die Jury bemerkte mehrfach die besondere Ausstrahlung des Duos. In den sozialen Netzwerken entwickelten sich die beiden schnell zu einem der beliebtesten Paare der Staffel.
Offizielle Bestätigungen einer Liebesbeziehung gab es jedoch nie. Weder Malika noch Joel äußerten sich jemals konkret zu den Gerüchten.
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