Die neueste Staffel von "Let's Dance" ist zwar längst Geschichte, doch ein Tanzpaar lässt die Fans noch immer nicht los: Malika Dzumaev und Joel Mattli. Wochen nach dem Finale sorgt die Profitänzerin nun erneut für Spekulationen – und zwar mit einem emotionalen Instagram-Moment, der viele Zuschauer:innen sofort aufhorchen lässt.

Eigentlich war es nur ein kurzer Beitrag in ihrer Instagram-Story. Doch für viele Fans hatte er eine deutlich größere Bedeutung. Malika Dzumaev teilte dort ein Fan-Video, das die schönsten Momente ihrer gemeinsamen "Let's Dance"-Reise mit Joel Mattli zusammenfasst.

Zu sehen sind emotionale Trainingsszenen, bewegende Auftritte auf dem Parkett und zahlreiche Augenblicke, die die besondere Verbindung zwischen den beiden Tanzpartnern dokumentieren. Der Zusammenschnitt erinnert an die Höhen und Tiefen ihrer gemeinsamen Zeit in der "RTL"-Show und zeigt eindrucksvoll, warum die beiden zu den beliebtesten Paaren der Staffel gehörten.

Besonders auffällig: Malika beließ es nicht beim Teilen des Videos. Sie ergänzte den Beitrag mit einem Tränen-Emoji – die Tänzerin scheint also über das Ende ihrer Show-Partnerschaft mit Joel noch immer zu trauern. Ob sich das Tanzpaar auch nach dem Finale noch sehen wird?