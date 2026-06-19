Endlich Klarheit Ist Bachelorette Ariel bereits vergeben? Jetzt äussert sich der Sender! Veröffentlicht: 19.06.2026 • 12:46 Uhr von C3 Newsroom Ist die Schweizer Bachelorette Ariel bereits verliebt? Im Netz kursieren deutliche Hinweise. Bild: IMAGO / Gartner

Noch bevor überhaupt der Start der neuen "Bachelorette"-Staffel verkündet wurde, sorgt die neue Schweizer Bachelorette Ariel für Drama: Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin soll angeblich bereits vergeben sein - steht das Format damit auf der Kippe?

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Eigentlich sollte sich bei der diesjährigen Staffel alles um die große Partnersuche drehen. Ariel, die vielen Zuschauer:innen durch ihre Teilnahme bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" bekannt wurde, übernimmt die Rolle der Schweizer Bachelorette und soll vor laufenden Kameras ihren Traummann finden. Doch kurz vor Beginn der Dreharbeiten wird genau diese Ausgangslage infrage gestellt, berichtet unter anderem "Blick". In sozialen Netzwerken und auf verschiedenen Promi-Portalen kursieren Gerüchte, die 23-Jährige sei längst nicht mehr Single. Im Mittelpunkt der Spekulationen steht Reality-TV-Bekanntheit und Personaltrainer Tim Kühnel. Medienberichten zufolge sollen die beiden gemeinsam mehrere Tage auf Mallorca verbracht haben.

Liebesgerüchte um Ariel: Was sagt der Sender dazu? Die Verantwortlichen der Dating-Show sehen jedoch keinen Anlass zur Sorge. Der Schweizer Sender 3+ hat die Gerüchte öffentlich kommentiert und weist die Vorwürfe klar zurück, wie "RTL" berichtet.

"Zu Ariel kursieren derzeit verschiedene Gerüchte über ihr Privatleben. Wir haben diese aufgenommen und sind ihnen nachgegangen, ohne Hinweise, die sie stützen. Ariel ist Single und freut sich auf ihr Abenteuer als Schweizer Bachelorette. Wir freuen uns darauf, sie auf diesem Weg zu begleiten." Sender 3+

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Während die Diskussionen im Netz weiterlaufen, hält sich Ariel selbst bislang bedeckt. Eine direkte Stellungnahme zu den Gerüchten gibt es bisher nicht. Auch ihr Management hat sich öffentlich noch nicht zu den Spekulationen geäußert.

So anders wird es mit Bachelorette Ariel Für Ariel ist die kommende Staffel ohnehin etwas anders als viele ihrer Vorgängerinnen. Die Reality-TV-Bekanntheit ist bereits Mutter einer kleinen Tochter. Im Frühjahr 2024 brachte sie Tochter Ileyna Amani zur Welt. Vater des Kindes ist ihr damaliger Partner Giuliano Hediger. Kurz nach der Geburt trennte sich das Paar jedoch wieder. Seitdem kümmert sich Ariel überwiegend allein um ihre Tochter. Als ihre Verpflichtung als neue Schweizer Bachelorette bekannt wurde, machte sie bereits deutlich, welche Eigenschaften ein potenzieller Partner mitbringen müsse. Loyalität und Reife stehen für sie ganz oben auf der Wunschliste. Ebenso wichtig sei die Akzeptanz ihrer Rolle als Mutter. Ein Mann, der keinen Bezug zu Kindern habe oder ihre Tochter nicht akzeptieren könne, komme für sie grundsätzlich nicht infrage.

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