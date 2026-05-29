Plötzliche Absage Kurz vor "Let's Dance"-Finale: Joel Mattli mit trauriger Nachricht Aktualisiert: Vor 4 Stunden von C3 Newsroom Joel Mattli hat kurz vor dem Finale noch einmal für einen emotionalen Moment gesorgt. Bild: IMAGO / Panama Pictures

Wenige Stunden vor dem großen Finale von "Let’s Dance" 2026 überrascht Joel Mattli seine Fans mit einer emotionalen Nachricht. Der Schweizer Athlet, der seit Jahren als Publikumsliebling bei "Ninja Warrior Germany" gilt, hat auf Instagram eine Entscheidung bekannt gegeben, mit der wohl nur wenige gerechnet hätten.

- Anzeige -

- Anzeige -

Seit Wochen begeistert Joel Mattli gemeinsam mit Profitänzerin Malika Dzumaev die "Let's Dance"-Zuschauer:innen. Mit starken Leistungen und einer sichtbaren Entwicklung auf dem Parkett zählt er inzwischen zu den Favoriten für den Titel "Dancing Star 2026". Doch der Erfolg hat seinen Preis: In einem persönlichen Statement erklärte Mattli, dass er in diesem Jahr erstmals seit neun Jahren nicht bei "Ninja Warrior Germany" antreten wird. Die Entscheidung sei ihm alles andere als leichtgefallen.

Keine Zeit für "Ninja Warrior Germany" Der Grund liegt in den Produktionsplänen der Sender. Aufgrund der Fußball-Weltmeisterschaft wird "Ninja Warrior Germany" 2026 früher aufgezeichnet als gewohnt. Dadurch überschneiden sich die Dreharbeiten mit den entscheidenden Wochen von "Let’s Dance".

Für Joel Mattli hat "Let's Dance" oberste Priorität In seinem Instagram-Beitrag machte Mattli deutlich, dass er die Entscheidung nicht allein aus persönlichen Gründen getroffen habe. Vielmehr sehe er eine Verantwortung gegenüber seinem Team und allen Menschen, die ihn während der Tanzshow unterstützt haben. Besonders hob er die Arbeit seiner Tanzpartnerin Malika Dzumaev hervor. Sie habe ihn über Wochen hinweg gefordert, motiviert und an seine Grenzen gebracht. Deshalb wolle er seine gesamte Energie auf das Finale konzentrieren. Nach eigenen Angaben hätte "RTL" zwar organisatorische Möglichkeiten geschaffen, damit er zumindest an einer Vorrunde von "Ninja Warrior Germany" teilnehmen könnte. Dennoch entschied sich Mattli bewusst dagegen, um sich vollständig auf seinen letzten Auftritt bei "Let’s Dance" vorzubereiten.

- Anzeige -

- Anzeige -

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Das grosse "Let's Dance"-Finale steht an Ob sich der Verzicht auf "Ninja Warrior Germany" am Ende auszahlt, wird sich im Finale zeigen. Die Unterstützung seiner Fans scheint Joel Mattli jedenfalls sicher zu sein. Viele Zuschauer:innen kündigten bereits an, ihn beim Voting aktiv zu unterstützen. Neugierig geworden? Am 29. Mai 2026 siehst du das "Let's Dance"-Finale um 20.15 Uhr auf "3+" - oder im kostenlosen Livestream auf Joyn.

- Anzeige -

- Anzeige -