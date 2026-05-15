Während Training
"Let's Dance"-Schock: Joel Mattli durch Malika verletzt!
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Bei "Let’s Dance" fliegen nicht nur die Funken, sondern manchmal auch die Ellenbogen. Während der intensiven Proben zur kommenden Live-Show kam es jetzt zu einem schmerzhaften Zwischenfall zwischen Profi-Tänzerin Malika Dzumaev und ihrem Tanzpartner Joel Mattli.
Die neue Staffel "Let's Dance" Freitags um 20.15 Uhr hier ansehen:
Die Vorbereitung auf die nächste Ausgabe der beliebten RTL-Tanzshow läuft auf Hochtouren – und offenbar auch mit vollem Körpereinsatz. Wie RTL berichtet, erwischte Malika ihren Tanzpartner während einer Probe versehentlich mit dem Ellenbogen im Gesicht. Besonders unangenehm: Der Treffer landete direkt auf Joels Nase.
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Das sagt Joel Mattli zum Trainings-Unfall
"Ich hab ein bisschen seine Nase getroffen. Es tut mir leid", erklärte die Tänzerin unmittelbar nach dem Missgeschick sichtbar zerknirscht. Joel nahm den Unfall dagegen mit Humor.
Schöner Ellenbogenhaken.
Nicht der erste "Let's Dance"-Unfall
Solche Zwischenfälle zeigen einmal mehr, wie körperlich fordernd "Let’s Dance" tatsächlich ist.
Erst vor wenigen Wochen sorgte ein ähnlicher Vorfall für Aufsehen: Profitänzerin Mariia Maksina verletzte ihren Promi-Partner Ross Antony während einer Performance so unglücklich, dass dieser sogar eine Platzwunde davontrug.
Mattli und Dzumaev: Schaffen sie es an die Spitze?
Große Sorgen um den nächsten Auftritt müssen sich Fans aktuell aber wohl nicht machen. Nach ersten Informationen scheint Joel Mattli keine schwerwiegende Verletzung davongetragen zu haben. Seine Nase dürfte bis zur nächsten Live-Show am Freitagabend wieder einsatzbereit sein.
Wie sie sich auf dem Tanzparkett schlagen, siehst du bei "Let's Dance" freitags um 20.15 Uhr bei auf RTL - oder im kostenlosen RTL-Livestream auf Joyn.
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