Blutiger Zwischenfall Nase gebrochen bei "Let's Dance"? Joel Mattli kriegt Ellenbogen ins Gesicht! Aktualisiert: 17:32 Uhr von C3 Newsroom Joel Mattli mit Malika Dzumaev in der zehnten Live-Show. Bild: IMAGO / Future Image

Was für ein Auftritt! Im Viertelfinale von "Let's Dance" sorgten Joel Mattli und Malika Dzumaev nicht nur mit einem Wiener Walzer für Gänsehaut: Während ihrer Performance verletzt Malika Dzumaev ihren Tanzpartner versehentlich im Gesicht. Hat sie Joel Mattli die Nase gebrochen?

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Die neue Staffel "Let's Dance" Freitags um 20.15 Uhr hier ansehen: Im kostenlosen "RTL"-Livestream auf Joyn!

Im Viertelfinale von "Let's Dance" sorgten Joel Mattli und Profitänzerin Malika Dzumaev nicht nur mit einem leidenschaftlichen Wiener Walzer für Aufsehen, sondern auch mit einem unerwartet blutigen Zwischenfall mitten auf dem Parkett. Zu "Suffer" von Charlie Puth lieferten die beiden einen sinnlichen und technisch starken Tanz ab, der sowohl Jury als auch Zuschauer:innen begeisterte. Doch kurz vor Ende der Performance passierte es: Malika Dzumaev verpasst Tanzpartner Joel Mattli versehentlich einen Haken ins Gesicht - direkt an die Nase! Die Folge: plötzliches Nasenbluten live in der Show.

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Trotz Nasenbluten: Joel Mattli tanzt weiter Der Zwischenfall hätte den Auftritt komplett aus dem Konzept bringen können, doch davon war auf der Tanzfläche kaum etwas zu sehen. Ninja-Warrior Joel Mattli tanzte unbeirrt weiter und brachte die Choreografie gemeinsam mit Malika Dzumaev zu Ende. Kein Wunder, dass sich in den sozialen Netzwerken die Reaktionen überschlagen. Viele Fans bezeichnen den Wiener Walzer sogar als den "heißesten" und "emotionalsten" Tanz der gesamten Staffel!

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Die Jury ist begeistert: 30 Punkte trotz Panne Auch die Jury zeigte sich tief beeindruckt. Joachim Llambi fand deutliche Worte: "So habe ich Malika noch nie gesehen!"

Das war eine starke, sexy Verbindung zwischen euch beiden. Jury-Mitglied Jorge González

Gemeinsam mit Motsi Mabuse vergab die Jury schließlich die Höchstwertung von 30 Punkten – trotz des schmerzhaften Zwischenfalls.

Mattli und Dzumaev: Schaffen sie es ins Finale? Das Viertelfinale ist geschafft, das Halbfinale steht an - ob sich Joel und Malika ohne weitere Verletzungen ins Finale tanzen können? Das siehst du bei "Let's Dance" freitags um 20.15 Uhr bei auf RTL - oder im kostenlosen RTL-Livestream auf Joyn.

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