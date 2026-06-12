Neue Moderatorin "Sing meinen Song - Das Schweizer Tauschkonzert": Dodo ist weg - dieser Promi übernimmt! Veröffentlicht: 12.06.2026 • 12:21 Uhr von C3 Newsroom Stefanie Heinzmann übernimmt die Moderation von "Sing mein Song". Bild: IMAGO / Bildagentur Monn

Dodo hat sich offiziell als Host von "Sing meinen Song - Das Schweizer Tauschkonzert" verabschiedet. Seine Nachfolgerin steht bereits fest - und kann die neue Staffel kaum abwarten.

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"Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert" bekommt eine neue Gastgeberin: Stefanie Heinzmann übernimmt die Moderation der Musikshow und tritt damit die Nachfolge von Dodo an, teilte der Sender laut "Blick" mit. Die Walliser Sängerin wird die achte Staffel des Formats auf 3+ begleiten und ist damit die erste Frau, die durch die Schweizer Ausgabe führt. Für Heinzmann ist die Sendung kein Neuland: Die 37-Jährige war bereits 2020 in der ersten Schweizer Staffel als Teilnehmerin dabei und nahm 2021 zudem an der deutschen Version von "Sing meinen Song" teil.

Stefanie Heinzmann fühlt sich geehrt Die Sängerin zeigte sich über die Anfrage des Senders erfreut. Sie habe sich geehrt gefühlt und ohne Zögern zugesagt. Gleichzeitig betonte Heinzmann, dass sie sich der Herausforderung bewusst sei. Mit Dodo und zuvor Seven hätten ihre Vorgänger die Messlatte hoch gelegt.

Nachdem ich diese magische Stimmung bereits zweimal selbst miterleben durfte, bin ich dankbar, nun als Host erneut dabei zu sein. Mich fasziniert dieses Format einfach. Man lernt neue Seiten der Musikerinnen und Musiker kennen und erfährt die Geschichten hinter den Songs. Stefanie Heinzmann

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Als Gastgeberin möchte Heinzmann vor allem den teilnehmenden Künstler:innen Raum geben und deren persönliche Geschichten in den Mittelpunkt stellen. Dabei wolle sie ihren eigenen Stil entwickeln und dem Publikum auch neue Seiten von sich zeigen.

"Sing meinen Song": Wann geht es weiter? Die neue Staffel von "Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert" soll im Herbst 2026 aufgezeichnet und im Frühjahr 2027 ausgestrahlt werden. Welche Musiker:innen dabei sein werden, hat der Sender bislang noch nicht bekannt gegeben.

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