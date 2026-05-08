"Magic Moments" Steht heute das Liebes-Outing an? Joel Mattli sorgt mit "Let's Dance"-Ankündigung für Wirbel Veröffentlicht: Vor 5 Stunden von C3 Newsroom Widmet Joel Mattli seinen "Magic Moment" etwa seiner Tanzpartnerin Malika? Bild: IMAGO / Panama Pictures

Zwischen Malika Dzumaev und Joel Mattli knistert es gewaltig - davon sind nicht nur die Fans, sondern längst auch Teile der Jury überzeugt. Umso größer ist jetzt die Spannung vor den "Magic Moments" des Tanzpaares. Nutzen die beiden die emotionale Liveshow 9 womöglich, um ihre Liebe endlich offiziell zu machen?

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Bei "Let’s Dance" sind die sogenannten "Magic Moments" jedes Jahr der emotionale Höhepunkt der Staffel. Persönliche Geschichten, bewegende Erinnerungen und intime Einblicke sorgen regelmäßig für Gänsehaut - sowohl bei den Zuschauer:innen als auch auf dem Parkett. Während RTL die Geschichten hinter den "Magic Moments" der übrigen Tanzpaare in der aktuellen Staffel bereits öffentlich gemacht hat, bleibt das Thema vom Dreamteam Joel Mattli und Malika Dzumaev bis zur Liveshow 9 unter Verschluss. Genau das - und die entsprechende Ankündigung - heizt die Gerüchteküche jetzt massiv an.

Joel und Malika tanzen einen sehr persönlichen Freestyle. Wem Joel seinen Magic Moment widmet, seht ihr morgen. RTL

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"Magic Moment" für Malika Dzumaev? In einem kurzen Teaser kündigten Joel Mattli und Malika Dzumaev selbst an, dass ihr Auftritt "super, super persönlich" werde. Es gehe um "Verbundenheit", verriet Joel geheimnisvoll. Getanzt werden sollen eine gefühlvolle Rumba und Contemporary-Elemente – also genau jene Tanzstile, die besonders oft für emotionale Liebesgeschichten genutzt werden. Dazu kommt die Körpersprache im Video: Joel legt den Arm um Malikas Hüfte, beide strahlen sich auffällig innig an. Für viele Fans im Netz ist klar: Hier steckt mehr dahinter als nur eine gute Tanzpartnerschaft. Die große Frage lautet deshalb: Widmet Joel Mattli seinen "Magic Moment" tatsächlich Malika Dzumaev?

Joel Mattli zwischen Nähe und monatelangem Training Ganz aus der Luft gegriffen sind die Spekulationen nicht. Seit Beginn der 19. Staffel gelten Joel und Malika als eines der harmonischsten Paare der Show. Woche für Woche fiel auf, wie vertraut die beiden miteinander umgehen – auf dem Parkett, backstage und auch abseits der Liveshows. Hinzu kommt: Wer bei "Let’s Dance" zusammen tanzt, verbringt über Monate hinweg beinahe jeden Tag miteinander. Intensive Trainings, körperliche Nähe und emotionaler Druck schaffen oft eine besondere Verbindung. Nicht umsonst gilt die RTL-Show seit Jahren als echte Pärchenschmiede. Auch Joel selbst machte die Situation zuletzt nicht gerade weniger spannend. In einem Interview bezeichnete er die Liebesgerüchte zwar zunächst als "Getuschel", erklärte gleichzeitig aber auch, dass die intensive körperliche Nähe für ihn "komplettes Neuland" sei. Besonders auffällig: Er betonte außerdem, aktuell Single zu sein.

Hinter Malika liegen schwere Monate Dass viele Zuschauer Malika ein persönliches Happy End wünschen, hat noch einen weiteren Grund. Die Profitänzerin musste in den vergangenen Jahren privat und gesundheitlich einiges durchstehen. 2024 trennten sich Malika Dzumaev und ihr langjähriger Partner sowie "Let’s Dance"-Kollege Zsolt Sándor Cseke nach rund neun gemeinsamen Jahren. Die Beziehung galt lange als eine der stabilsten innerhalb der Tanzshow. Während Zsolt inzwischen neu verliebt ist und Anfang 2026 sogar heiratete, kämpfte sich Malika alleine durch eine besonders schwere Zeit. Vor genau einem Jahr erlitt sie einen schweren Bandscheibenvorfall. Operationen, Schmerzen und die Unsicherheit, jemals wieder professionell tanzen zu können, bestimmten monatelang ihr Leben. Erst kürzlich sprach sie auf Instagram offen über "Überforderung" und körperliche Qualen. Umso emotionaler wirkt nun ihre Rückkehr auf die große "Let’s Dance"-Bühne – ausgerechnet an der Seite von Joel Mattli.

Mattli und Dzumaev: Kommt jetzt das grosse Geständnis? Ob zwischen Joel und Malika tatsächlich mehr läuft, wissen aktuell wohl nur die beiden selbst. Fest steht jedoch: Die Chemie zwischen ihnen ist kaum zu übersehen. Genau deshalb erwarten viele Fans, dass der gemeinsame "Magic Moment" nicht nur emotional, sondern möglicherweise auch eine kleine Enthüllung werden könnte. Ob in Liveshow 9 tatsächlich die grosse Enthüllung kommt, siehst du bei "Let's Dance" freitags um 20.15 Uhr bei auf RTL - oder im kostenlosen RTL-Livestream auf Joyn.

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