YouTube-Star Inscope21: Er startet bei der legendären Gumball-3000-Rallye

Inscope21 und Omid versuchen sich an der wohl luxuriösesten Rallye der Welt.

Wenn YouTube-Star Inscope21 mit über zwei Millionen Fans und Unternehmer Omid aus der Supercar-Szene gemeinsam für die "LamBro Diaries – Gumball 3000 Edition" in einen Luxuswagen steigen, um einmal quer über den Kontinent zu rasen, dann ist klar: Das wird größer als ein gewöhnlicher Roadtrip.

Jetzt wird's rasant! Wenn Nico "Inscope21" Lazaridis und Unternehmer und Hypercar-Kenner Omid Mouazzen gemeinsam auf Reisen gehen, dann trifft Internet-Kult auf Luxus, Geschwindigkeit und jede Menge Spaß. Genau dieses Energielevel fängt das neue Joyn-Original "LamBro Diaries – Gumball 3000 Edition" ein: Das Format begleitet die beiden auf einer der spektakulärsten Rallyes der Welt - abseits des Studios, mitten auf der Straße, quer durch Europa.

"LamBro Diaries": Was ist eigentlich die Gumball 3000? Die "LamBro Diaries" sind ein Reality-Abenteuer, das Inscope21 aus seinem gewohnten Kosmos herauslöst und in ein Umfeld katapultiert, das normalerweise Stars, Unternehmer und Sammler vorbehalten bleibt. Der Schauplatz der Serie könnte legendärer kaum sein: die Gumball 3000. Diese Rallye gilt seit ihrer Gründung im Jahr 1999 als eine der ikonischsten Popkultur-Veranstaltungen rund um Autos. Sie ist kein Rennen im klassischen Sinn, schließlich geht es hier nicht um Rundenzeiten oder offizielle Platzierungen. Die Gumball 3000 ist viel eher eine Mischung aus Lifestyle-Event, rollender Party, Charity-Showcase und automobilen Kunstwerken: Jedes Jahr zieht sie ein internationales Teilnehmerfeld an, das aus Superstars, Unternehmern, kreativen Köpfen und Extremluxus-Fahrzeugen besteht. Gefahren wird auf öffentlichen Straßen, Tausende Kilometer durch mehrere Länder. Und jeder Tag bringt neue Überraschungen: Polizeikontrollen, Fans, Photocalls, Wetterchaos - ob Inscope21 mit Omid hier bestehen kann?

Wer ist Inscope 21? Für Inscope21 ist die Teilnahme an den "Lambro Diaries" ein logischer next step: Der Stuttgarter zählt seit mehr als einem Jahrzehnt zu den größten Social-Media-Persönlichkeiten Deutschlands. Auf Joyn hat er bereits an mehrere Formate teilgenommen - darunter "Die Rinos" und "Die Allerjutsten", die im kostenlosen Stream verfügbar sind.

Omid bringt derweil eine ganz andere Energie in das Projekt: Er ist Unternehmer, Autoliebhaber, Event-Profi und längst selbst eine öffentliche Figur. Seine Welt dreht sich um Hypercars, Luxus-Events, internationale Kontakte und den Lifestyle rund um die exklusive Fahrzeugkultur. Inscope kann er sicherlich mit dem wichtigsten technischen Know-how zur Gumball 3000 versorgen.

Werden die beiden "Lambros" die glamouröseste Roadrallye der Welt zu Ende fahren? Ob sie sich auf diesem verrückten Abenteuer behaupten können, siehst du in den neuen Folgen kostenlos auf Joyn.