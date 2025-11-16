Alles ist anders! ZDF-Silvestershow: Location, Gäste und alle Änderungen im Überblick Aktualisiert: Vor 59 Minuten von C3 Newsroom Die ZDF-Silverstershow wird nicht länger in Berlin stattfinden. Bild: IMAGO / Future Image

Zum Jahreswechsel 2025/2026 bricht das ZDF mit einer langen Tradition: Erstmals findet die große Silvestershow nicht in Berlin, sondern in der Hamburger Hafencity statt. Unter dem Titel "Silvester in Concert" verwandelt der Sender die Norderelbe vor dem Überseequartier in eine schwimmende Open-Air-Bühne.

Das ZDF startet mit einem Neustart ins Jahr 2026: Erstmals findet die traditionelle Silvestershow nicht in Berlin, sondern in der Hamburger Hafencity statt. Unter dem Titel "Silvester in Concert" verwandelt der Sender die Norderelbe am Überseequartier in eine schwimmende Open-Air-Bühne. Moderiert wird die Live-Show erneut von Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner, die am 31. Dezember ab 20.15 Uhr gemeinsam mit dem Publikum ins neue Jahr feiern werden. Die Standortwahl war nicht ohne Hürden: Ursprünglich sollten die Landungsbrücken Austragungsort sein, doch aus Sicherheitsgründen lehnten die Behörden ab. Schließlich fiel die Entscheidung auf den Chicago-Kai vor dem Westfield-Einkaufszentrum, wo die Stadt genügend Platz und logistische Vorteile sieht. Eine Informationsveranstaltung für Anwohner bestätigte die wichtigsten Details - und verriet erste prominente Gäste, berichtet unter anderem "Tag24".

Wer ist in diesem Jahr dabei? Zu den bestätigten Acts gehören Johannes Oerding, Ayliva, die britische Boygroup Blue, Rapperin Zah1de und die österreichische Band Wanda. Auch Das Bo sowie das Ensemble des Hamburger Michael-Jackson-Musicals werden auftreten. Ergänzt wird die Show durch Live-Schalten an einige der bekanntesten Orte der Stadt, darunter Reeperbahn, Speicherstadt und Landungsbrücken. Neu ist auch, dass die Veranstaltung nicht mehr kostenlos ist. Der Vorverkauf hat begonnen, die Tickets kosten 32 Euro. Zusätzlich werden Sozialtickets zu reduzierten Preisen angeboten. Rund 12.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Trotz aller Neuerungen hält das ZDF am traditionellen Mitternachtsfeuerwerk fest, reduziert dessen Dauer aber aus Nachhaltigkeitsgründen auf vier Minuten - also etwa die Hälfte der bisherigen Länge. Trotzdem verspricht die Silvestershow auch in diesem Jahr viel Spaß. Um 31. Dezember um 20:15 Uhr kannst du sie dir im ZDF ansehen - oder im kostenlosen Livestream auf Joyn.