17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 24.06.2026: Die Sendung vom 24.06.2026
24 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
+++ Nach deutschlandweitem Bahn-Chaos: Das sind die Forderungen aus Bayern +++ Heiß, heißer, hitzefrei? So brütet Bayern +++ Weißwürste aus Insektenmehl: So schmeckt die Wurscht der besonderen Art
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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