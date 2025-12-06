Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
2 Broke Girls

Die Zwei-Wochen-Regel

ProSiebenStaffel 4Folge 11
Die Zwei-Wochen-Regel

Die Zwei-Wochen-RegelJetzt kostenlos streamen

2 Broke Girls

Folge 11: Die Zwei-Wochen-Regel

21 Min.Ab 12

Max und Caroline gehen mit ihren T-Shirts auf Verkaufstour im New Yorker Nachtleben. In einer Bar wird Caroline von einem Typen angemacht, die beiden landen in der Kiste - doch nach dem One-Night-Stand vergisst die blonde Kellnerin ihren Ring bei ihm. Max beschließt nach der Zwei-Wochen-Regel zu handeln: Wenn der Kerl sich binnen zwei Wochen nicht meldet, dürfen sie bei ihm einbrechen, um das gute Stück wiederzubekommen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

2 Broke Girls
ProSieben
2 Broke Girls

2 Broke Girls

Alle 6 Staffeln und Folgen