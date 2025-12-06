Zum Inhalt springenBarrierefrei
2 Broke Girls

Katzenjammer

ProSiebenStaffel 4Folge 15
Katzenjammer

Folge 15: Katzenjammer

21 Min.Ab 12

Die Katze der Mädchen ist entlaufen. Als sie schließlich wieder auftaucht, hat Mieze Nancy nicht nur den charismatischen Geschäftsmann Owen im Gepäck, sondern auch eine weitere große Überraschung parat ... Owen arbeitet als Risikokapitalgeber, was Caroline auf eine Idee bringt: Schafft sie es, ihn zu einem Investment in ihr Cupcake-Geschäft zu überreden?

ProSieben
