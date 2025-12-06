Zum Inhalt springenBarrierefrei
2 Broke Girls

Weniger als Nichts

ProSiebenStaffel 4Folge 16
Weniger als Nichts

Weniger als NichtsJetzt kostenlos streamen

2 Broke Girls

Folge 16: Weniger als Nichts

21 Min.Ab 12

Die Girls sind pleite und brauchen dringend einen neuen Job. Gott sei Dank kann ihnen Big Mary auf die Sprünge helfen. Sie beschafft Max und Caroline Arbeit in einem noblen Café. Die beiden stellen sich gar nicht schlecht an und es scheint ein gelungener erster Arbeitstag zu werden - bis zu dem Moment als ihnen Sophie, Oleg und der Rest der Diner-Crew einen Besuch abstatten.

