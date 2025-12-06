2 Broke Girls
Folge 18: Die Geschmacksfrage
21 Min.Ab 12
Die Hochzeit steht bevor und Sophie beschließt, für Max und Caroline Brautjungfern-Kleider zu kaufen. Sie ziehen zu dritt los zu einer Shopping-Tour. Da die Girls Sophies Style jedoch fragwürdig finden, hecken sie einen Plan aus: Sie wollen die hässlichsten Stücke im Laden vorher verstecken. Doch Sophie zieht trotzdem zielsicher zwei scheußliche gelbe Kleider aus dem Regal.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick