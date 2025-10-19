Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

Eine Stadt in Not

All3MediaStaffel 3Folge 10vom 19.10.2025
Eine Stadt in Not

Eine Stadt in NotJetzt kostenlos streamen

24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

Folge 10: Eine Stadt in Not

79 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12

Ellicott City wurde in den letzten Jahren mehrfach von Überschwemmungen heimgesucht - die ansässigen Unternehmer sind am Boden zerstört. Nun kann nur noch einer helfen: Starkoch Gordon Ramsay reist in den Vorort von Maryland und will den Restaurantbesitzern helfen, aus der verwüsteten Hauptstraße eine blühende Restaurantmeile zu schaffen. Doch Existenzängste und ausbleibende Besucherzahlen gestalten das Vorhaben als äußerst schwierig.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay
All3Media
24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

Alle 3 Staffeln und Folgen