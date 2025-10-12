Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

Einmal nach Kuba und zurück

All3MediaStaffel 3Folge 3vom 12.10.2025
Einmal nach Kuba und zurück

Einmal nach Kuba und zurückJetzt kostenlos streamen

24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

Folge 3: Einmal nach Kuba und zurück

39 Min.Folge vom 12.10.2025Ab 12

Eigentlich wollte Patty Caneda mit ihrem "Caneda's White Rooster" in Tom's River, New Jersey, kubanische Köstlichkeiten nach den Rezepten ihrer Großmutter anbieten. Doch bereits nach einem Jahr benötigt die Besitzerin dringend Hilfe. Es dauert nicht lange, bis Gordon die Ursachen für die Krise klarwerden.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay
All3Media
24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

Alle 3 Staffeln und Folgen