24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay
Folge 9: Der leidenschaftslose Gastronom
40 Min.Ab 12
In Little Rock erwartet Jermaine Burton sehnlichst Gordon Ramsays Hilfe: Nachdem der unerfahrene Restaurantbesitzer seiner Mutter zuliebe das "Southern Boulevard" eröffnet hat, bleiben nach und nach die Gäste aus. Gordon Ramsay merkt schnell, was in Jermaines Restaurant falsch läuft und unterbreitet dem Gastronomen ein folgenschweres Angebot.
