24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay
Folge 6: Familie an erster Stelle
39 Min.Ab 12
Direkt an einer belebten Straßenkreuzung in Richmond, Virginia, befindet sich das "Southern Kitchen Restaurant". Trotz des optimalen Standorts bleibt der Erfolg des familiengeführten Lokals aus. Besitzer Shane sowie seine Töchter Chelsea und Kelyn haben bereits all ihre Ersparnisse geopfert, um eine Insolvenz abzuwenden. Trotzdem ist keine Besserung in Sicht und die Konflikte untereinander spitzen sich zu. Ob Gordon hier trotz mangelnder Erfahrung und Streitereien helfen kann?
