Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

Das Partylokal

All3MediaStaffel 3Folge 8
Das Partylokal

Das PartylokalJetzt kostenlos streamen

24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

Folge 8: Das Partylokal

40 Min.Ab 12

Starkoch Gordon Ramsay will den Gastronomen Steven und Brad unter die Arme greifen: Die beiden Freunde haben in Conway das "The Bears Den" eröffnet, das sich schon bald als beliebter Studententreff entpuppte. Bald darauf eröffneten Steven und Brad das "Brewskies" in Little Rock, um welches sich Brad kümmert. Unterdessen geht die sogenannte "Bärenhöhle" unter Steves Führung immer mehr den Bach hinunter. Kann Gordon Ramsay das ehemals gut laufende Restaurant retten?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay
All3Media
24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

Alle 3 Staffeln und Folgen