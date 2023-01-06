Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 06.01.2023

Chefkoch Dirk Hoffmann ist wieder on Tour. Diesmal führt ihn seine kulinarische Reise auf die Insel Hawaii. Mit einer Propeller-Maschine der Mokulele Airlines fliegt Hoffmann von der Hauptstadt Honolulu nach Maui. Unter Palmen lernt er wie die Eiheimischen ihr Essen zubereiten. Außerdem erfährt Dirk auf einer Farm, wie eine besonders süße Ananas gezüchtet wird.

