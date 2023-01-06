Dirk Hoffmann auf kulinarischer Tour: HawaiiJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 06.01.2023: Dirk Hoffmann auf kulinarischer Tour: Hawaii
44 Min.Folge vom 06.01.2023Ab 12
Chefkoch Dirk Hoffmann ist wieder on Tour. Diesmal führt ihn seine kulinarische Reise auf die Insel Hawaii. Mit einer Propeller-Maschine der Mokulele Airlines fliegt Hoffmann von der Hauptstadt Honolulu nach Maui. Unter Palmen lernt er wie die Eiheimischen ihr Essen zubereiten. Außerdem erfährt Dirk auf einer Farm, wie eine besonders süße Ananas gezüchtet wird.