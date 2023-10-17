Best Of Pizza für Zuhause Teil 3Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 17.10.2023: Best Of Pizza für Zuhause Teil 3
41 Min.Folge vom 17.10.2023Ab 12
Margherita, Salami oder Prosciutto sind Pizzen, die jede:r kennt. Doch der luftig-knusprige Teig kann mehr als nur die klassischen Belege. Der Kreativität sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Doch woher neue Ideen nehmen? Wir schaffen Abhilfe. Besser gesagt, Martin und Daniel. Die beiden Pizza-Profis aus Hamburg zeigen, wie man mehr Action auf den Pizzateig bekommt. Und: Achims Küchentricks: Desserts